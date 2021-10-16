Соболь победил. Брюгге обыграл Кортрейк с дублем Вормера и вышел в лидеры

В матче 11-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» дома обыграл «Кортрейк» (2:0).

Оба гола в первом тайме забил Рууд Вормер. У хозяев поля на 69 минуте на замену вышел украинский защитник Эдуард Соболь.

«Брюгге» стал лидером турнира, имея 22 очка после 11 матчей. Далее идут «Эйпен» и «Антверпен» (по 20 баллов после 10 игр)

Чемпионат Бельгии. 11-й тур

«Брюгге» – «Кортрейк» – 2:0

Голы: Вормер, 32, 45+1.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии