11-й тур
Брюгге
2 : 0
Кортрейк
15.10.2021, FT

Соболь победил. Брюгге обыграл Кортрейк с дублем Вормера и вышел в лидеры

Матч 11-го тура чемпионата Бельгии завершился вничью со счетом 2:0

  • 16.10.2021 00:45
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Соболь победил. Брюгге обыграл Кортрейк с дублем Вормера и вышел в лидеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рууд Вормер

В матче 11-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» дома обыграл «Кортрейк» (2:0).

Оба гола в первом тайме забил Рууд Вормер. У хозяев поля на 69 минуте на замену вышел украинский защитник Эдуард Соболь.

«Брюгге» стал лидером турнира, имея 22 очка после 11 матчей. Далее идут «Эйпен» и «Антверпен» (по 20 баллов после 10 игр)

Чемпионат Бельгии. 11-й тур

«Брюгге» – «Кортрейк» – 2:0

Голы: Вормер, 32, 45+1.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

Источник — Sport.ua

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