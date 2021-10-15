Крупно обыграв Зарю, Шахтер повторил рекорд Динамо

Горняки 11-й раз выиграли у призера предыдущего сезона с крупным счетом

  • 15.10.2021 23:28
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Крупно обыграв Зарю, Шахтер повторил рекорд Динамо
© ФК Шахтер

Во встрече «Шахтера» и «Зари» (6:1) 3-й раз в истории чемпионатов Украины матч призеров предыдущего сезона завершился победой одного из медалистов с преимуществом в 5 мячей. В ЧУ-1992/93 «Динамо» обыграло 5:0 в гостях «Таврию», а в ЧУ-1997/98 - с тем же счетом дома «Ворсклу». Всего в баталиях призеров крупный счет фиксировался 31 раз. 15 разгромов «соседям» по пьедесталу учинило «Динамо», 11 - «Шахтер», 3 - «Днепр», по 1 - «Металлист» и «Черноморец».

Самые крупные победы в матчах между призерами предыдущего сезона

Дата

Клуб

Соперник

Счет

15.10.2021

Шахтер (2*)

Заря (3)

6:1 (д)

23.05.1993

Динамо (2)

Таврия (1)

5:0 (г)

18.05.1998

Динамо (1)

Ворскла (3)

5:0 (д)

09.06.1996

Динамо (1)

Днепр (3)

5:1 (д)

07.06.2020

Динамо (2)

Александрия (3)

5:1 (д)

28.11.2000

Шахтер (2)

Кривбасс (3)

4:0 (г)

21.08.2016

Шахтер (2)

Днепр (3)

4:0 (д)

07.04.2018

Динамо (2)

Заря (3)

4:0 (д)

 

* место клуба в предыдущем сезоне.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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