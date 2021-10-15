Крупно обыграв Зарю, Шахтер повторил рекорд Динамо

Во встрече «Шахтера» и «Зари» (6:1) 3-й раз в истории чемпионатов Украины матч призеров предыдущего сезона завершился победой одного из медалистов с преимуществом в 5 мячей. В ЧУ-1992/93 «Динамо» обыграло 5:0 в гостях «Таврию», а в ЧУ-1997/98 - с тем же счетом дома «Ворсклу». Всего в баталиях призеров крупный счет фиксировался 31 раз. 15 разгромов «соседям» по пьедесталу учинило «Динамо», 11 - «Шахтер», 3 - «Днепр», по 1 - «Металлист» и «Черноморец».
Самые крупные победы в матчах между призерами предыдущего сезона
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
15.10.2021
|
Шахтер (2*)
|
Заря (3)
|
6:1 (д)
|
23.05.1993
|
Динамо (2)
|
Таврия (1)
|
5:0 (г)
|
18.05.1998
|
Динамо (1)
|
Ворскла (3)
|
5:0 (д)
|
09.06.1996
|
Динамо (1)
|
Днепр (3)
|
5:1 (д)
|
07.06.2020
|
Динамо (2)
|
Александрия (3)
|
5:1 (д)
|
28.11.2000
|
Шахтер (2)
|
Кривбасс (3)
|
4:0 (г)
|
21.08.2016
|
Шахтер (2)
|
Днепр (3)
|
4:0 (д)
|
07.04.2018
|
Динамо (2)
|
Заря (3)
|
4:0 (д)
* место клуба в предыдущем сезоне.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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