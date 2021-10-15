Крупно обыграв Зарю, Шахтер повторил рекорд Динамо

Во встрече «Шахтера» и «Зари» (6:1) 3-й раз в истории чемпионатов Украины матч призеров предыдущего сезона завершился победой одного из медалистов с преимуществом в 5 мячей. В ЧУ-1992/93 «Динамо» обыграло 5:0 в гостях «Таврию», а в ЧУ-1997/98 - с тем же счетом дома «Ворсклу». Всего в баталиях призеров крупный счет фиксировался 31 раз. 15 разгромов «соседям» по пьедесталу учинило «Динамо», 11 - «Шахтер», 3 - «Днепр», по 1 - «Металлист» и «Черноморец».

Самые крупные победы в матчах между призерами предыдущего сезона

Дата Клуб Соперник Счет 15.10.2021 Шахтер (2*) Заря (3) 6:1 (д) 23.05.1993 Динамо (2) Таврия (1) 5:0 (г) 18.05.1998 Динамо (1) Ворскла (3) 5:0 (д) 09.06.1996 Динамо (1) Днепр (3) 5:1 (д) 07.06.2020 Динамо (2) Александрия (3) 5:1 (д) 28.11.2000 Шахтер (2) Кривбасс (3) 4:0 (г) 21.08.2016 Шахтер (2) Днепр (3) 4:0 (д) 07.04.2018 Динамо (2) Заря (3) 4:0 (д)

* место клуба в предыдущем сезоне.