Игроки Шахтера 16-й раз сделали дубли в матчах с Зарей

Стараниями бразильцев Фернанду и Тете, которые сделали дубли в матче с «Зарей» (6:1), «Шахтер» довел количество дублей в поединках с луганчанами в чемпионатах Украины до 16. Больше дуплетов горняки совершили только в поединках с «Мариуполем» - 18. По два гола за матч забивали луганчанам 13 игроков оранжево-черных, в том числе 8 легионеров. Трое - Алекс Тейшейра, Александр Гладкий и Евгений Селезнев - сумели поставить в воротах черно-бело-красных по два двойных автографа.
К слову, первый мяч, забитый Фернанду стал 50-м для «Шахтера» в домашних баталиях с «Зарей». Ну а второй мяч Тете, который в УПЛ уже сделал дубль 4-й раз, оказался для 21-летнего бразильца 20-м в украинских чемпионатах.
Наибольшее количество дублей во встречах двух команд в чемпионатах Украины
|
ДБ
|
Клуб
|
Соперник
|
Первый
|
Автор
|
Последний
|
Автор
|
19
|
Динамо
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
Дмитрий ТОПЧИЕВ
|
04.12.2015
|
Олег ГУСЕВ
|
18
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
09.07.1997
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
18.09.2021
|
Геннадий СУДАКОВ
|
16
|
Шахтер
|
Заря
|
18.09.1995
|
Игорь ПЕТРОВ
|
15.10.2021
|
ТЕТЕ
|
14
|
Шахтер
|
Металлург З
|
19.06.1994
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
28.08.2015
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
14
|
Динамо
|
Волынь
|
16.05.1993
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
10.04.2016
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
12
|
Динамо
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
Сергей РЕБРОВ
|
22.09.2019
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
11
|
Шахтер
|
Карпаты
|
07.11.1993
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
10.03.2019
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
10
|
Динамо
|
Кривбасс
|
03.04.1994
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
26.09.2008
|
Александр АЛИЕВ
|
10
|
Шахтер
|
Волынь
|
18.10.1992
|
Олег МАТВЕЕВ
|
21.11.2015
|
МАРЛОС
|
10
|
Шахтер
|
Черноморец
|
11.09.1993
|
Олег МАТВЕЕВ
|
16.02.2018
|
МАРЛОС
|
10
|
Шахтер
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
Александр БАБИЙ
|
04.04.2021
|
ЖУНИОР МОРАЕС
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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