Игроки Шахтера 16-й раз сделали дубли в матчах с Зарей

Стараниями бразильцев Фернанду и Тете, которые сделали дубли в матче с «Зарей» (6:1), «Шахтер» довел количество дублей в поединках с луганчанами в чемпионатах Украины до 16. Больше дуплетов горняки совершили только в поединках с «Мариуполем» - 18. По два гола за матч забивали луганчанам 13 игроков оранжево-черных, в том числе 8 легионеров. Трое - Алекс Тейшейра, Александр Гладкий и Евгений Селезнев - сумели поставить в воротах черно-бело-красных по два двойных автографа.

К слову, первый мяч, забитый Фернанду стал 50-м для «Шахтера» в домашних баталиях с «Зарей». Ну а второй мяч Тете, который в УПЛ уже сделал дубль 4-й раз, оказался для 21-летнего бразильца 20-м в украинских чемпионатах.

Наибольшее количество дублей во встречах двух команд в чемпионатах Украины