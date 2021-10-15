Кубок Кремля. Стали известны соперники Цуренко и Марченко в квалификации

Состоялась жеребьевка квалификации турнира в Москве под названием Кубок Кремля, который пройдет 18–24 октября на хардовом покрытии в залах.

В первом раунде квалификации турнира WTA 500 украинка Леся Цуренко (WTA 149), получившая 9-й номер посева, будет играть против Ребекки Шрамковой из Словакии (WTA 177). Ранее теннисистки не встречались друг против друга.

Цуренко в 10-й раз сыграет на турнире в Москве. 5 раз украинка начинала выступления с квалификации, причем дважды пробилась в основной раунд. Лучший ее результат на Кубке Кремля - четвертьфинал в 2018 году.

В мужском турнире Илья Марченко (ATP 167) тоже выступит в квалификации. В первом круге отбора украинец сыграет против Раду Албота (АТР 113) из Молдовы, который посеян под третьим номером.

Напомним, две украинские теннисистки заявились на Кубок Кремля. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина планируют выступить на турнире в Москве.