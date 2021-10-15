Кубок Кремля. Стали известны соперники Цуренко и Марченко в квалификации

Турнир в Москве пройдет 18–24 октября на хардовом покрытии в залах

  • 15.10.2021 22:43
  • 333 просмотра
  • 5 комментариев
Кубок Кремля. Стали известны соперники Цуренко и Марченко в квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Состоялась жеребьевка квалификации турнира в Москве под названием Кубок Кремля, который пройдет 18–24 октября на хардовом покрытии в залах.

В первом раунде квалификации турнира WTA 500 украинка Леся Цуренко (WTA 149), получившая 9-й номер посева, будет играть против Ребекки Шрамковой из Словакии (WTA 177). Ранее теннисистки не встречались друг против друга.

Цуренко в 10-й раз сыграет на турнире в Москве. 5  раз украинка начинала выступления с квалификации, причем дважды пробилась в основной раунд. Лучший ее результат на Кубке Кремля - четвертьфинал в 2018 году.

В мужском турнире Илья Марченко (ATP 167) тоже выступит в квалификации. В первом круге отбора украинец сыграет против Раду Албота (АТР 113) из Молдовы, который посеян под третьим номером.

Напомним, две украинские теннисистки заявились на Кубок Кремля. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина планируют выступить на турнире в Москве.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    StasStasy4
    online
    StasStasy4, 15.10.2021 23:21
    +2
    Малоросы
    Ссылка
    Senior
    online
    Senior, 15.10.2021 23:01
    +2
    Ссылка
    Senior
    online
    Senior, 15.10.2021 23:39
    0
    шоб їм там по м'ячу не попасти ні разу
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 15.10.2021 23:35 (изменен)
    0
    Илья любит в зале играть, Леся не первый раз играет в Москве, так что ничего удивительно, что они туда поехали нет!
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 15.10.2021 23:27
    0
    опа-опа опапулечки! а что такое?! а чего это мы туда едем? как пляжники-футболисты - так низзя,а как большой теннис - так можно?! где сознательность?! куда смотрит патриотическая общественность?!!!
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