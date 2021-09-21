Ястремская и Калинина планируют выступить на турнире в Москве

Две украинские теннисистки заявились на Кубок Кремля

  • 21.09.2021 18:46
  • 924 просмотра
  • 4 комментария
Ястремская и Калинина планируют выступить на турнире в Москве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Две украинские теннисистки, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, попали в альтернативный список турнира WTA 500 Кубок Кремля. Он пройдет в Москве с 18 по 24 октября.

Возглавляет список участниц турнира девятая ракетка мира, испанка Гарбинье Мугуруса.

Ранее сообщалось о том, что на Кубке Кремля не выступят Элина Свитолина и Марта Костюк. Они в это время будут играть на турнире на Тенерифе.

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 21.09.2021 19:10
    +8
    О, а тут я абсолютно не здивований.
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 21.09.2021 18:54
    -13
    Молодці дівчата
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    udman1111
    online
    udman1111, 21.09.2021 18:53
    +8
    Одна справа чемпіонат світу коли варіантів немає фактично, але коли свідомо туди ідуть, а не в Тенеріфе наприклад то це гидко і ніякоі поваги до таких осіб немає.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    Богдан Саженко, 21.09.2021 18:48
    +9
    мерзоти
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