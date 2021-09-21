Ястремская и Калинина планируют выступить на турнире в Москве

Две украинские теннисистки, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, попали в альтернативный список турнира WTA 500 Кубок Кремля. Он пройдет в Москве с 18 по 24 октября.
Возглавляет список участниц турнира девятая ракетка мира, испанка Гарбинье Мугуруса.
Ранее сообщалось о том, что на Кубке Кремля не выступят Элина Свитолина и Марта Костюк. Они в это время будут играть на турнире на Тенерифе.
Источник — Twitter
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