Ястремская и Калинина планируют выступить на турнире в Москве

Две украинские теннисистки, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, попали в альтернативный список турнира WTA 500 Кубок Кремля. Он пройдет в Москве с 18 по 24 октября.

Возглавляет список участниц турнира девятая ракетка мира, испанка Гарбинье Мугуруса.

Ранее сообщалось о том, что на Кубке Кремля не выступят Элина Свитолина и Марта Костюк. Они в это время будут играть на турнире на Тенерифе.