Свитолина и Костюк не сыграют на Кубке Кремля

Украинки в это время будут выступать на турнире на Тенерифе

  • 21.09.2021 16:39
  • 756 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина и Костюк не сыграют на Кубке Кремля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Опубликован заявочный список на хардовый турнир WTA 250 на Тенерифе, который пройдет с 18 по 24 октября.

В него вошли две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк. При чем Свитолина получит первый номер посева.

Участие Свитолиной и Костюк в турнире на Тенерифе исключает их выступление на Кубке Кремля: эти турниры пройдут одновременно.

Напомним, на следующей неделе Свитолина опустится на две строчки в рейтинге WTA.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 21.09.2021 16:55
    +2
    Щодо Марти не мав сумнівів, а Еліна явно зробила правильні висновки після подій дворічної давнини.
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