Свитолина и Костюк не сыграют на Кубке Кремля

Опубликован заявочный список на хардовый турнир WTA 250 на Тенерифе, который пройдет с 18 по 24 октября.
В него вошли две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк. При чем Свитолина получит первый номер посева.
WTA250 Tenerife entry list, @DartsTennis pic.twitter.com/GaT3bZlHau— Michal Samulski (@MichalSamulski) September 21, 2021
Участие Свитолиной и Костюк в турнире на Тенерифе исключает их выступление на Кубке Кремля: эти турниры пройдут одновременно.
Напомним, на следующей неделе Свитолина опустится на две строчки в рейтинге WTA.
Источник — Twitter
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