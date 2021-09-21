Свитолина и Костюк не сыграют на Кубке Кремля

Опубликован заявочный список на хардовый турнир WTA 250 на Тенерифе, который пройдет с 18 по 24 октября.

В него вошли две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк. При чем Свитолина получит первый номер посева.

Участие Свитолиной и Костюк в турнире на Тенерифе исключает их выступление на Кубке Кремля: эти турниры пройдут одновременно.

Напомним, на следующей неделе Свитолина опустится на две строчки в рейтинге WTA.