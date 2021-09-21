Свитолина со следующей недели опустится на две позиции в мировом рейтинге

Украинку обойдут две теннисистки

  • 21.09.2021 09:30
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Свитолина со следующей недели опустится на две позиции в мировом рейтинге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) со следующей недели покинет первую пятерку мирового рейтинга.
 
У украинки отнимется 470 очков (280 за прошлогоднюю победу в Страсбурге и 190 за 1/4 финала в Ухане-2019), 160 из которых будут компенсированы из категории Non-countable (очки за турниры, которые не входят в 16 лучших).
 
Учитывая, что Элина на этой неделе нигде не играет, улучшить свою ситуацию она никак не сможет. Но и обойдут ее лишь две теннисистки, поэтому украинка опуститься на шестую позицию. 
 
Свитолину опередят Барбора Крейчикова и Ига Свёнтек. Чешка окажется четвертой и установит новый личный рекорд, если полька не сможет пробиться в четвертьфинал на турнире в Остраве.

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Источник — Sport.ua

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