Свитолина со следующей недели опустится на две позиции в мировом рейтинге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) со следующей недели покинет первую пятерку мирового рейтинга.



У украинки отнимется 470 очков (280 за прошлогоднюю победу в Страсбурге и 190 за 1/4 финала в Ухане-2019), 160 из которых будут компенсированы из категории Non-countable (очки за турниры, которые не входят в 16 лучших).



Учитывая, что Элина на этой неделе нигде не играет, улучшить свою ситуацию она никак не сможет. Но и обойдут ее лишь две теннисистки, поэтому украинка опуститься на шестую позицию.



Свитолину опередят Барбора Крейчикова и Ига Свёнтек. Чешка окажется четвертой и установит новый личный рекорд, если полька не сможет пробиться в четвертьфинал на турнире в Остраве.