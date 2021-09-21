Свитолина со следующей недели опустится на две позиции в мировом рейтинге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) со следующей недели покинет первую пятерку мирового рейтинга.
У украинки отнимется 470 очков (280 за прошлогоднюю победу в Страсбурге и 190 за 1/4 финала в Ухане-2019), 160 из которых будут компенсированы из категории Non-countable (очки за турниры, которые не входят в 16 лучших).
Учитывая, что Элина на этой неделе нигде не играет, улучшить свою ситуацию она никак не сможет. Но и обойдут ее лишь две теннисистки, поэтому украинка опуститься на шестую позицию.
Свитолину опередят Барбора Крейчикова и Ига Свёнтек. Чешка окажется четвертой и установит новый личный рекорд, если полька не сможет пробиться в четвертьфинал на турнире в Остраве.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.