15 октября состоялся матч 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Нива Тернополь – ВПК-Агро – 2:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кисленко, 15 мин.
ГОЛ! 2:0. Кисленко, 31 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
Источник — Sport.ua
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