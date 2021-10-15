В субботу, 16 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне выступила почти идеально, выиграв чемпионат и Кубок Английской лиги. Был близок «Манчестер Сити» и к победе в Лиге чемпионов, однако в финальном матче «горожане» проиграли лондонскому «Челси» (0:1), тем самым немного скомкав впечатление болельщикам.

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко совсем недавно приступил к тренировкам после травмы, из-за которой с середины сентября не был помощником не только клубу, но и национальной команде. В этом сезоне на его счету лишь 3 поединка во всех турнирах за «Сити».

«Бернли»

«Бордовые» уже девять лет выступают под руководством Шона Дайча. За это время клуб успел дважды подняться в Премьер-лигу, причем во второй раз, в сезоне 2015/16, «Бернли» выиграл Чемпионшип. С тех пор с элитного дивизиона подопечные Дайча не вылетают, однако и за еврокубки не борются.

По итогам прошлого сезона «Бернли» занял 17 место в Премьер-лиге, оторвавшись от зоны вылета на 11 баллов. В нынешней кампании после семи туров у «бордовых» в активе лишь три очка, с которыми они без побед идут 18-ми.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Стеффен – Канселу, Уолкер, Диаш, Аке, Родри, Фернандиньо, Грилиш, Марез, Стерлинг, Торрес.

«Бернли»: Поп – Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Лоутон, Корк, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Вуд, Родригес.

16 октября, суббота