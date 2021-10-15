Попали под каток! Скрипник признался, почему пропустили 6 мячей от Шахтера

Главный тренер «Зари» отметил кадровые проблемы своей команды

  • 15.10.2021 19:48
  • 2925 просмотров
  • 12 комментариев
Попали под каток! Скрипник признался, почему пропустили 6 мячей от Шахтера
© Футбол 1. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник пояснил причины поражения от «Шахтера» (1:6) в матче 11-го тура УПЛ:

«Проиграли, потому что «Шахтер» такой хороший. Мы играем от матча к матчу, живем от игры к игре. Если у нас кто-то выпадает, пропадает или по каким-то причинам не играет, то это очень сказывается. Но все равно мы играли 11 на 11.

Хочется поздравить соперника с победой. Хочется, чтобы они так удачно выступили в еврокубках. Нам тоже надо готовиться к еврокубкам. Есть подозрение, что потеряли еще двух основных игроков – Вернидуба и Назарину. Ситуация у нас не легче. Попали под каток, так можно сказать.

Насколько серьезные травмы у Вернидуба и Назарины, покажет только время. Задняя [поверхность бедра] Виталия беспокоит уже определенное время, а у Егора опухла боковая связка колена, и от этого еще больнее.

Не было Хомченовского, не играют Кочергин и Кабаев. Я могу продолжить список: Емец, Жуниньо, вратарь Шевченко. Это больше половины команды. Это те игроки, которые определяют наше лицо. Молодым игрокам в таких матчах сложно, но это опыт, который надо пройти. Мы все играли такие матчи, когда просто разрывают.

Надо сделать правильные выводы, переосмыслить все, а не просто закрыться, отдавать своему и без инициативы играть. У нас рвется там, где тонко. Особенно задняя линия, в обороне. Пока имеем то, что имеем. Мы не замахиваемся [на большое], всегда хотим быть неудобным соперником для всех. Есть матчи, которые нам удаются. Нам надо принять то, что есть, и смотреть дальше.

Каким составом будем играть против ЦСКА София? Приедем домой, сядем, посмотрим, может, кого-то из дубля подтянем».

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.10.2021 20:10
    +3
    Да уж, в еврокубках с дубля подтянем.. Что тут еще добавить?
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    почти не виден
    online
    почти не виден, 15.10.2021 20:09
    +2
    Как отметил комментатор, встречали очень высоко. И действительно. Чуть обыграли одного и сразу оперативный простор. Ясно, что автобусы Заря играть не умеет, но и так вылезать - тоже.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 20:16
    +1
    vladimirpa12, 15.10.2021 20:13
    Зачем было в еврокубки выходить, ждём Металлист
    наверное не ожидали что введут новый евротурнир с которого проблематично слиться
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    Pavelgorov
    Pavelgorov, 15.10.2021 20:12
    +1
    Держитесь⚫⚪
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    Умник
    online
    Умник, 15.10.2021 20:55
    0
    Stanislav Matusevych, 15.10.2021 20:27
    Тобто, грати ніким, а ми все одно намагаємося грати з Шахтарем (!) першим номером. Як назвати тренера, що таке робить? Генієм, звичайно, а як же інакше?
    І, до речі, що там з Кочергіним та Кабаєвим? Можна хоч два слова про лідерів команди сказати?
    Порой я думаю что вы больше специалист в футболе чем в теннисе
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    Shara
    online
    Shara, 15.10.2021 20:47
    0
    Рыба тухнет с головы. Это я не о Скрипнике . А Скрипника немного жаль - каждый сезон почти новая команда. Сегодняшние заиграют, их или продадут, или сами уйдут.
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    Владимир Петрик
    online
    Владимир Петрик, 15.10.2021 20:38
    0
    "ДЕ ДЗЕРБИ: Мы делаем все, чтобы выиграть УПЛ. Надо создать трудности Динамо"!!!
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    Pavelgorov
    Pavelgorov, 15.10.2021 20:36
    0
    Stanislav Matusevych, 15.10.2021 20:27
    Тобто, грати ніким, а ми все одно намагаємося грати з Шахтарем (!) першим номером. Як назвати тренера, що таке робить? Генієм, звичайно, а як же інакше?
    І, до речі, що там з Кочергіним та Кабаєвим? Можна хоч два слова про лідерів команди сказати?
    Травмированы они
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 15.10.2021 20:27
    0
    Тобто, грати ніким, а ми все одно намагаємося грати з Шахтарем (!) першим номером. Як назвати тренера, що таке робить? Генієм, звичайно, а як же інакше?
    І, до речі, що там з Кочергіним та Кабаєвим? Можна хоч два слова про лідерів команди сказати?
    Ссылка
    Владимир Петрик
    online
    Владимир Петрик, 15.10.2021 20:34
    -1
    "всегда хотим быть неудобным соперником для всех" - но тут позвонили из Лондона ... и "имеем то, что имеем". "Мы не замахиваемся [на большое]" в таких случаях!!!
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    Ярослав Скориков
    online
    Ярослав Скориков, 15.10.2021 20:32
    -1
    Не знаю, хочется, потрапили під каток, травмовані.... Бла бла бла, як ти вже задовбав шановний. Іди вже, не муч ні себе ні команду.... Їдь в бундес , просимо всі, їдь не озираючись, не будемо сумувати...достав уже всіх цей напівтренер...
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 15.10.2021 20:13
    -5
    Зачем было в еврокубки выходить, ждём Металлист
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