Попали под каток! Скрипник признался, почему пропустили 6 мячей от Шахтера

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник пояснил причины поражения от «Шахтера» (1:6) в матче 11-го тура УПЛ:

«Проиграли, потому что «Шахтер» такой хороший. Мы играем от матча к матчу, живем от игры к игре. Если у нас кто-то выпадает, пропадает или по каким-то причинам не играет, то это очень сказывается. Но все равно мы играли 11 на 11.

Хочется поздравить соперника с победой. Хочется, чтобы они так удачно выступили в еврокубках. Нам тоже надо готовиться к еврокубкам. Есть подозрение, что потеряли еще двух основных игроков – Вернидуба и Назарину. Ситуация у нас не легче. Попали под каток, так можно сказать.

Насколько серьезные травмы у Вернидуба и Назарины, покажет только время. Задняя [поверхность бедра] Виталия беспокоит уже определенное время, а у Егора опухла боковая связка колена, и от этого еще больнее.

Не было Хомченовского, не играют Кочергин и Кабаев. Я могу продолжить список: Емец, Жуниньо, вратарь Шевченко. Это больше половины команды. Это те игроки, которые определяют наше лицо. Молодым игрокам в таких матчах сложно, но это опыт, который надо пройти. Мы все играли такие матчи, когда просто разрывают.

Надо сделать правильные выводы, переосмыслить все, а не просто закрыться, отдавать своему и без инициативы играть. У нас рвется там, где тонко. Особенно задняя линия, в обороне. Пока имеем то, что имеем. Мы не замахиваемся [на большое], всегда хотим быть неудобным соперником для всех. Есть матчи, которые нам удаются. Нам надо принять то, что есть, и смотреть дальше.

Каким составом будем играть против ЦСКА София? Приедем домой, сядем, посмотрим, может, кого-то из дубля подтянем».