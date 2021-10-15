Оценки за матч Шахтер – Заря. Лучшим игроком стал Фернандо

В центральном поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» разгромил луганскую «Зарю» со счетом 6:1.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшим игроком стал форвард «горняков» Фернандо, оформивший дубль в первом тайме.
Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Заря» – 6:1:
Замены «Шахтера»: Мудрик - 6,5; Исмаили - 6,0; Тете - 7,5; Сикан - 6,5; Витао - б/о.
Замены «Зари»: Имереков - 4,5; Фаворов - 4,5; Кристиан - 5,0; Овусу - 4,5; Лунев - б/о.
Источник — Sport.ua
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