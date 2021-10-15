Оценки за матч Шахтер – Заря. Лучшим игроком стал Фернандо

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 11-го тура УПЛ

  • 15.10.2021 19:58
  • 871 просмотр
  • 2 комментария
Оценки за матч Шахтер – Заря. Лучшим игроком стал Фернандо
© ФК Шахтер Донецк. Фернандо

В центральном поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» разгромил луганскую «Зарю» со счетом 6:1.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшим игроком стал форвард «горняков» Фернандо, оформивший дубль в первом тайме.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Заря» – 6:1:

  

Замены «Шахтера»: Мудрик - 6,5; Исмаили - 6,0; Тете - 7,5; Сикан - 6,5; Витао - б/о.

Замены «Зари»: Имереков - 4,5; Фаворов - 4,5; Кристиан - 5,0; Овусу - 4,5; Лунев - б/о.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 20:10
    -1
    но, из него ложная девятка лучше будет чем из Педриньо, хотя бы так.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 20:08
    -1
    молодец, но он не нападающий. ещё одна ложная девятка которую ещё давно Каштру пытался переделать в напа.
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