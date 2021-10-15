ВИДЕО. Фернандо открыл счет в матче с Зарей

22-летний нападающий донецкого «Шахтера» Фернандо отметился голом в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».
Источник — Sport.ua
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- Футбол
22-летний нападающий донецкого «Шахтера» Фернандо отметился голом в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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