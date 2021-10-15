Олег КУЗНЕЦОВ: «Шахтер победит Зарю со счетом 2:1»

Бывший защитник сборной Украины и киевского Динамо Олег Кузнецов поделился ожиданиями от центрального матча 11-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и луганской Зарей.

«Виктору Скрипнику, возможно, было легче тренировать команду во время паузы в чемпионате, поскольку у луганчан сборников было не так много. Тем не менее бразильцы «Шахтера» получили возможность отдохнуть больше обычного. На иностранцев Роберто Де Дзерби, думаю, и сделает ставку в этом матче. «Шахтер» победит со счетом 2:1», - считает Кузнецов.

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится в пятницу, 15 октября. Начало в 17:00 по Киеву.