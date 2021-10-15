Металлист не рассматривает возможность приглашения Лунина

В бюджете клуба не предусмотрены подобные суммы на трансферы

  • 15.10.2021 16:32
  • 1039 просмотров
  • 3 комментария
Металлист не рассматривает возможность приглашения Лунина
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Сегодня появилась информация, что «Металлист» готов приобрести Лунина в летнее трансферное окно за четыре миллиона евро.

По данным источника, харьковский клуб не рассматривает возможность приглашения в команду украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина. На данный момент в бюджете «Металлиста» не предусмотрены подобные суммы на трансферы футболистов, пусть даже с украинским паспортом.

Помимо опытного Александра Рыбки, сейчас в «Металлисте» на хорошем счету еще два вратаря – Даниил Канивцев и Андрей Бубенцов, на которых в Харькове рассчитывают как на перспективных голкиперов, которые по своему потенциалу не хуже Лунина.

В текущем сезоне Первой лиги «Металлист» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть «Реал».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 15.10.2021 16:33
    +2
    Коню понятно было, да и ему ехать все же из Реала примеры в первую лигу или даже упл то прям для него шок, после тренировок и пребывания в таком клубе
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 17:53
    0
    эта очевидная утка хотя бы потому что постройку команды никто не начинает с вратаря.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 17:52
    0
    dd dent, 15.10.2021 16:33
    Коню понятно было, да и ему ехать все же из Реала примеры в первую лигу или даже упл то прям для него шок, после тренировок и пребывания в таком клубе
    а если бы речь шла за Шахтёр?
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