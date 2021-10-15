Металлист не рассматривает возможность приглашения Лунина

Сегодня появилась информация, что «Металлист» готов приобрести Лунина в летнее трансферное окно за четыре миллиона евро.

По данным источника, харьковский клуб не рассматривает возможность приглашения в команду украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина. На данный момент в бюджете «Металлиста» не предусмотрены подобные суммы на трансферы футболистов, пусть даже с украинским паспортом.

Помимо опытного Александра Рыбки, сейчас в «Металлисте» на хорошем счету еще два вратаря – Даниил Канивцев и Андрей Бубенцов, на которых в Харькове рассчитывают как на перспективных голкиперов, которые по своему потенциалу не хуже Лунина.

В текущем сезоне Первой лиги «Металлист» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть «Реал».