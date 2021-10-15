Металлист не рассматривает возможность приглашения Лунина

Сегодня появилась информация, что «Металлист» готов приобрести Лунина в летнее трансферное окно за четыре миллиона евро.
По данным источника, харьковский клуб не рассматривает возможность приглашения в команду украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина. На данный момент в бюджете «Металлиста» не предусмотрены подобные суммы на трансферы футболистов, пусть даже с украинским паспортом.
Помимо опытного Александра Рыбки, сейчас в «Металлисте» на хорошем счету еще два вратаря – Даниил Канивцев и Андрей Бубенцов, на которых в Харькове рассчитывают как на перспективных голкиперов, которые по своему потенциалу не хуже Лунина.
В текущем сезоне Первой лиги «Металлист» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть «Реал».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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