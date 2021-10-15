В субботу, 16 октября «Лацио» в восьмом туре Серии А дома примет «Интер». Начало матча – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Лацио» - «Интер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

После семи туров «Интер» идет третьим в турнирной таблице Серии А с 17 очками в активе. «Лацио» шестой с 11 баллами.