В субботу, 16 октября «Лацио» в восьмом туре Серии А дома примет «Интер». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Лацио» - «Интер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
После семи туров «Интер» идет третьим в турнирной таблице Серии А с 17 очками в активе. «Лацио» шестой с 11 баллами.
Источник — Sport.ua
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