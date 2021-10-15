Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Заре по силам дать бой Шахтеру»

В центральном матче 11-го тура чемпионата УПЛ «Шахтер» будет принимать «Зарю». Экс-защитник национальной сборной Украины Владимир Езерский, успевший поиграть за «Шахтер» и «Зарю», поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния.

«В отличие от «Шахтера», делегировавшего группу игроков в сборную Украины для участия в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира, «Заря» имела возможность в оптимальном составе готовиться к поединку с «горняками».

Вот почему в этом аспекте определенное преимущество будет на стороне луганчан, поскольку за 2-3 дня, которые были в распоряжении главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, для подготовки ему будет нелегко сбалансировать действия своих подчиненных. Хотя класс «горняков», все же, позволяет надеяться, что с этим не должно быть особых проблем. Тем более, что донетчане настроены вернуть себе в отчетном сезоне чемпионское звание и не имеют права больше терять очки.

Поэтому я считаю фаворитом – «Шахтер», однако «Заря» может дать бой, она всегда отличалась умением настраиваться на поединки с грандами украинского футбола. Нас ждет интересное противостояние».

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится в пятницу, 15 октября. Начало в 17:00 по Киеву.