Артем БОНДАРЕНКО: «Мы уверены, что победим Зарю»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«Все вернулись после матчей за сборные с разным настроением. Кто-то с положительными эмоциями, кто-то нет. В этом и есть трудность для профессиональных футболистов. Нужно уметь перестраиваться с матчей сборных на клуб. Я думаю, что все будет хорошо. Мы знаем, что Заря - это очень непростая команда, которая постоянно борется за зону еврокубков в чемпионате. Ожидаем нелегкой игры и победы», - сказал Бондаренко.

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится в пятницу, 15 октября. Начало в 17:00 по Киеву.