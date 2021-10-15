Артем БОНДАРЕНКО: «Мы уверены, что победим Зарю»

Хавбек «Шахтера» – о предстоящем матче

  • 15.10.2021 14:53
  • 372 просмотра
  • 3 комментария
Артем БОНДАРЕНКО: «Мы уверены, что победим Зарю»
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко (слева)

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«Все вернулись после матчей за сборные с разным настроением. Кто-то с положительными эмоциями, кто-то нет. В этом и есть трудность для профессиональных футболистов. Нужно уметь перестраиваться с матчей сборных на клуб. Я думаю, что все будет хорошо. Мы знаем, что Заря - это очень непростая команда, которая постоянно борется за зону еврокубков в чемпионате. Ожидаем нелегкой игры и победы», - сказал Бондаренко.

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится в пятницу, 15 октября. Начало в 17:00 по Киеву.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
    bullyUA, 15.10.2021 15:10
    +2
    Шахтер U-19 тоже был уверен, что победит Зарю U-19. В результате Заря вдула Шахтер 6:0.
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    Alex23
    online
    Alex23, 15.10.2021 16:26
    0
    Дай бог щоб основні так само закончіли
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 15:03
    -2
    лесовой, фас, лавочник ответил на вопрос журналиста, загрызи его
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