Георгий СУДАКОВ: «С Зарей будет тяжелая игра»

Хавбек «Шахтера» – о предстоящем матче

  • 15.10.2021 14:30
  • 118 просмотров
  • 3 комментария
Георгий СУДАКОВ: «С Зарей будет тяжелая игра»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков (справа)

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«В команде хорошая обстановка. Все хотят играть после международной паузы и уже ждут ближайший матч. Думаю, что все понимают насколько ответственная игра нас ждет. Все готовятся на сто процентов. Конечно же хочется победить. В первую очередь, нам нужно будет забить быстрый гол, чтобы дальше легче играть. Думаю, будет тяжелая игра», - сказал Судаков.

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится в пятницу, 15 октября. Начало в 17:00 по Киеву.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 14:42
    0
    Lesovij7, 15.10.2021 14:38
    А ты что причастен к футболу? Сборник блин. Давай голы забивай , голевые отдавай, попиздеть все смогут
    ты явно не причастен к адекватности. журналист из штаба горняков задал ему несколько вопросов, Судаков как адекватный человек дал ответы, в чём претензия. видно же что не твит. лечись чел.
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    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 15.10.2021 14:38
    0
    А ты что причастен к футболу? Сборник блин. Давай голы забивай , голевые отдавай, попиздеть все смогут
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    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 14:34
    -1
    Это да, фарм развпятьлетних будет ж изо всех сил рвать.
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