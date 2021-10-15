Георгий СУДАКОВ: «С Зарей будет тяжелая игра»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«В команде хорошая обстановка. Все хотят играть после международной паузы и уже ждут ближайший матч. Думаю, что все понимают насколько ответственная игра нас ждет. Все готовятся на сто процентов. Конечно же хочется победить. В первую очередь, нам нужно будет забить быстрый гол, чтобы дальше легче играть. Думаю, будет тяжелая игра», - сказал Судаков.

Матч «Шахтер» – «Заря» состоится в пятницу, 15 октября. Начало в 17:00 по Киеву.