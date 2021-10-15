ПАОК заинтересован в приглашении хавбека Динамо

Греческий ПАОК, в составе которого сейчас на правах аренды от киевского «Динамо» выступает бразилец Сидклей, заинтересован в приглашении еще одного игрока столичной команды.

Речь идет о Карлосе де Пене, который не так давно продлил с украинским клубом контракт до декабря 2022 года.

На де Пену в греческом клубе обратили внимание по рекомендации Сидклея, который сдружился с уругвайцем в Киеве и рассказал селекционерам ПАОКа о желании футболиста в будущем перебраться в европейский клуб.

Несмотря на то, что де Пена продлил контракт с киевлянами, ПАОК рассматривает возможность вернуться к кандидатуре уругвайца с итальянским паспортом будущим летом, за полгода до окончания контракта с «Динамо».

После пяти туров чемпионата Греции ПАОК занимает первое место, имея в своем активе 12 очков.