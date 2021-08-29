СИДКЛЕЙ: «Счастлив быть в ПАОКе»

Бразилец доволен, что перебрался в другой клуб

  • 29.08.2021 12:15
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  • 1 комментарий
СИДКЛЕЙ: «Счастлив быть в ПАОКе»
© ФК Динамо Киев. Сидклей

Защитник «Динамо» Сидклей поделился эмоциями после перехода ПАОК. Напомним, греческий клуб арендовал футболиста с правом выкупа.

«Я счастлив быть здесь. Меня очень хорошо приняли. Буду сражаться на поле, поэтому команда всегда может рассчитывать на меня.

Это огромный клуб. Знаю нескольких игроков, которые играли здесь. Например, Лео Жаба. Он говорил только самое лучшее об этом клубе. Я очень рад быть частью его.

Разван Луческу? Мирча говорил самые добрые слова о своем сыне. Он сказал, что Разван предан своему делу и всегда хочет только лучшего от игроков. Собираюсь выкладываться по полной», - сказал Сидклей.

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Источник — Sportime

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 29.08.2021 12:33
    +1
    так бывает-и игрок неплохой и клуб нормальный а нет химии-молодцы что не стали держать
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