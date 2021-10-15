ГРОЗНЫЙ: «Есть агенты, которые хотят другого тренера вместо Петракова»

Специалист считает, что тренерскому штабу нужна поддержка

  • 15.10.2021 12:40
  • 1057 просмотров
  • 4 комментария
ГРОЗНЫЙ: «Есть агенты, которые хотят другого тренера вместо Петракова»
© УАФ. Александр Петраков

Известный специалист Вячеслав Грозный встал на защиту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

«Хочу начать с того, что не надо всех собак вешать на Александра Петракова и махать кулаками после драки. Задним числом все умны. В матче с казахами, например, Сикан вышел на замену и забил гол, но никто тренера не спрашивал, почему появился на поле именно этот нападающий. Сейчас же слышны вопросы: «Почему выпустили Сикана, а не Довбика, не надо было менять Ярмоленко» и так далее. Но ведь такие решения принимает только главный тренер, обсуждать это некорректно ни мне, ни журналистам. Потому что когда есть итоговый результат, умничать все могут.

Если бы украинцы удержали победу над боснийцами, все бы сказали, что Петраков поступил правильно, выпустив на поле и Сикана, и Булецу, и Сидорчука. Понимаю, что кому-то не нравится, что главным тренером сборной поставили Петракова, а не человека из группы тех, кто дает эти комментарии. Журналистам не нравится открытость главного тренера, а потом его реакция на то, что его 1,5 месяца полоскали. Любой уважающий себя тренер сам принимает решение, кого ставить в состав, и это надо запомнить всем и навсегда. Чем больше идет давление на главного тренера, тем хуже ответная реакция и этим добиться ничего не получится. Нужно быть вместе и сообща. Ведь сборная Украины это не команда Петракова, Шевченко или Петрова или Сидорова. Это команда всей страны, наша сборная, к которой причастны все вместе. И результат будет только тогда, когда мы будем вместе вокруг команды, как это было на трибунах во Львове. Браво болельщикам.

Вот такая атмосфера должна быть вокруг сборной, и со стороны экспертов, и со стороны журналистов. Нужна поддержка, а не ковыряться, что не так, потому что кому-то надо, чтобы сборную возглавлял другой тренер, каким-то агентам нужно пролоббировать другого тренера. Но не будет так. Шансов нет. Так мы ничего не добьемся, а Петраков в итоге будет общаться на минимуме», - сказал Грозный.

Напомним, что в последних двух октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде обыграла Финляндию (2:1) и во Львове сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 15.10.2021 13:22
    +2
    Респект Грозному, ответил всем хейтерам и недоброжелателям сборной.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 12:53
    +2
    это и малине будет наука, не подставлять своих тренеров. хотя думаю ему пофиг на Петракова.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 13:11
    -1
    почему-то ты быстро удаляешь свои километровые сообщения про Шаблия. мне было бы жалко своё время столько писать и удалять потом.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 12:49 (изменен)
    -3
    да, незавидная у него участь, помимо борьбы с командами в группе, приходится бороться ещё и с прессой. а по сути его подставил Малиновский уйдя из сборной перед чехами, Петраков видимо даже предложить не мог как ему перемолит кости пресса после его откровенных ответов, а дальше уже по накатанной пришлось не вызывать малину, чтобы не портить атмосферу в команде.
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