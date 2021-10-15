ГРОЗНЫЙ: «Есть агенты, которые хотят другого тренера вместо Петракова»

Известный специалист Вячеслав Грозный встал на защиту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

«Хочу начать с того, что не надо всех собак вешать на Александра Петракова и махать кулаками после драки. Задним числом все умны. В матче с казахами, например, Сикан вышел на замену и забил гол, но никто тренера не спрашивал, почему появился на поле именно этот нападающий. Сейчас же слышны вопросы: «Почему выпустили Сикана, а не Довбика, не надо было менять Ярмоленко» и так далее. Но ведь такие решения принимает только главный тренер, обсуждать это некорректно ни мне, ни журналистам. Потому что когда есть итоговый результат, умничать все могут.

Если бы украинцы удержали победу над боснийцами, все бы сказали, что Петраков поступил правильно, выпустив на поле и Сикана, и Булецу, и Сидорчука. Понимаю, что кому-то не нравится, что главным тренером сборной поставили Петракова, а не человека из группы тех, кто дает эти комментарии. Журналистам не нравится открытость главного тренера, а потом его реакция на то, что его 1,5 месяца полоскали. Любой уважающий себя тренер сам принимает решение, кого ставить в состав, и это надо запомнить всем и навсегда. Чем больше идет давление на главного тренера, тем хуже ответная реакция и этим добиться ничего не получится. Нужно быть вместе и сообща. Ведь сборная Украины это не команда Петракова, Шевченко или Петрова или Сидорова. Это команда всей страны, наша сборная, к которой причастны все вместе. И результат будет только тогда, когда мы будем вместе вокруг команды, как это было на трибунах во Львове. Браво болельщикам.

Вот такая атмосфера должна быть вокруг сборной, и со стороны экспертов, и со стороны журналистов. Нужна поддержка, а не ковыряться, что не так, потому что кому-то надо, чтобы сборную возглавлял другой тренер, каким-то агентам нужно пролоббировать другого тренера. Но не будет так. Шансов нет. Так мы ничего не добьемся, а Петраков в итоге будет общаться на минимуме», - сказал Грозный.

Напомним, что в последних двух октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде обыграла Финляндию (2:1) и во Львове сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).