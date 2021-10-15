КОВАЛЕЦ: «У Динамо и Шахтера будут шансы проти Барселоны и Реала»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец считает, что тренеры «Динамо» и «Шахтера» применят ротацию в ближайшем матче УПЛ.



— Будет ли «Динамо» настолько сложно в матче со Львовом, как «Шахтеру» с «Зарей»?

— Во главе «Динамо» стоит опытный наставник, который, в отличие от Роберто Де Дзерби, прошел все эти этапы работы в своей тренерской деятельности. Мирчи Луческу, можно сказать, больше адаптирован к таким ситуациям. Уверен, что и в «Шахтере», и в «Динамо» состоится ротация. Подопечным Олега Дулуба отступать некуда, во Львове всегда сложно играть гостевым командам, тем не менее киевляне должны брать свое.



— В предстоящих матчах горняки и динамовцы будут держать в уме матчи Лиги чемпионов против «Реала» и «Барселоны» соответственно?

— Каждый матч в таком турнире дает стратегический вариант развития. Но эти два спаренных матча для наших клубов, без сомнения, очень важны для дальнейших перспектив. Верю и надеюсь, что мотивация в этих поединках у украинских команд будет запредельной. При этом очень важно сыграть правильно, спокойно и уверенно. Шансы на положительный результат обязательно будут, – сказал Ковалец.

Отметим, что «Шахтер» примет «Реал» в следующий вторник, «Динамо» сыграет выездной матч против «Барселоны» днем позже.

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