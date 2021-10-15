КОВАЛЕЦ: «У Динамо и Шахтера будут шансы проти Барселоны и Реала»

Экс-полузащитник сборной Украины уверен, что в ближайшем матче УПЛ тренеры применят ротацию

  • 15.10.2021 12:22
  • 243 просмотра
  • 5 комментариев
КОВАЛЕЦ: «У Динамо и Шахтера будут шансы проти Барселоны и Реала»
© ФК Динамо Киев

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец считает, что тренеры «Динамо» и «Шахтера» применят ротацию в ближайшем матче УПЛ.
 
— Будет ли «Динамо» настолько сложно в матче со Львовом, как «Шахтеру» с «Зарей»?
— Во главе «Динамо» стоит опытный наставник, который, в отличие от Роберто Де Дзерби, прошел все эти этапы работы в своей тренерской деятельности. Мирчи Луческу, можно сказать, больше адаптирован к таким ситуациям. Уверен, что и в «Шахтере», и в «Динамо» состоится ротация. Подопечным Олега Дулуба отступать некуда, во Львове всегда сложно играть гостевым командам, тем не менее киевляне должны брать свое. 
 
— В предстоящих матчах горняки и динамовцы будут держать в уме матчи Лиги чемпионов против «Реала» и «Барселоны» соответственно?
— Каждый матч в таком турнире дает стратегический вариант развития. Но эти два спаренных матча для наших клубов, без сомнения, очень важны для дальнейших перспектив. Верю и надеюсь, что мотивация в этих поединках у украинских команд будет запредельной. При этом очень важно сыграть правильно, спокойно и уверенно. Шансы на положительный результат обязательно будут, – сказал Ковалец.

Отметим, что «Шахтер» примет «Реал» в следующий вторник, «Динамо» сыграет выездной матч против «Барселоны» днем позже.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 12:37
    +2
    гипотетические шансы они есть всегда, но до реализации этих шансов никогда не доходит.
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 15.10.2021 12:50
    +1
    шансов нет!!!
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 15.10.2021 12:53
    0
    Шахтер влетел слабому Шерифу - не настроились.
    Теперь настоятся
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 12:39
    -1
    в Шахтёр я верил до травмы Траоре, но это слишком серьёзная потеря, мне кажется ключевая. может 1-2 гола на ровном месте придумает Соломон, но в целом я не очень верю в успех шахты.
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 15.10.2021 12:51
    -2
    zepofriends, 15.10.2021 12:39
    в Шахтёр я верил до травмы Траоре, но это слишком серьёзная потеря, мне кажется ключевая. может 1-2 гола на ровном месте придумает Соломон, но в целом я не очень верю в успех шахты.
    А я верю после травмы Траоре!! Потому что игрок дно!! теперь шахта вздыхнет легче без него!!
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