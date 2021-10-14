Миколенко и Буяльский вернулись в общую группу Динамо

После паузы на международные матчи национальных команд киевское «Динамо» собралось в полном составе и приступило к подготовке к ближайшей игре Премьер-лиги.

Позавчера поздно вечером национальная сборная Украины провела матч квалификации на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины во Львове, в котором приняли участие шестеро динамовцев. За свои национальные команды сыграли и другие динамовские сборники, однако сегодня они уже тренировались в общей группе.

В среду команда собралась на базе вечером, однако для сборников, игравших накануне, этот день был в большей степени посвящён восстановлению. А в четверг динамовцы провели насыщенную тренировку большой группой, включая сборников. Ей предшествовало длительное теоретическое собрание.

В Киеве установилась довольно-таки холодная погода, поэтому перед занятием игроки как следует разогрелись во время разминки, выполняя новые интересные и интенсивные упражнения, среди которых была и эстафета. Затем команда приступила к основной работе - тактико-техническим упражнениям, ходом которых руководил Мирча Луческу Голкиперы также выполняли специальную работу под руководством Михаила Михайлова. В общую группу, оправившись от повреждений, вернулись Виталий Миколенко и Виталий Буяльский.

Игроки разъехались с базы поздно вечером, а в пятницу рано утром соберутся здесь снова. В этот день запланирована утренняя тренировка. После обеда и отдыха команду ждёт теория, после которой динамовцы отправятся в аэропорт и улетят во Львов.

Напомним, матч 11 тура УПЛ «Львов» — «Динамо» состоится в субботу. Начало в 17:00.