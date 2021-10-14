Миколенко и Буяльский вернулись в общую группу Динамо

Киевская команда провела тренировку в преддверии поединка со «Львовом»

  • 14.10.2021 23:17
  • 203 просмотра
  • 6 комментариев
Миколенко и Буяльский вернулись в общую группу Динамо
© ФК Динамо Киев

После паузы на международные матчи национальных команд киевское «Динамо» собралось в полном составе и приступило к подготовке к ближайшей игре Премьер-лиги.

Позавчера поздно вечером национальная сборная Украины провела матч квалификации на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины во Львове, в котором приняли участие шестеро динамовцев. За свои национальные команды сыграли и другие динамовские сборники, однако сегодня они уже тренировались в общей группе.

В среду команда собралась на базе вечером, однако для сборников, игравших накануне, этот день был в большей степени посвящён восстановлению. А в четверг динамовцы провели насыщенную тренировку большой группой, включая сборников. Ей предшествовало длительное теоретическое собрание.

В Киеве установилась довольно-таки холодная погода, поэтому перед занятием игроки как следует разогрелись во время разминки, выполняя новые интересные и интенсивные упражнения, среди которых была и эстафета. Затем команда приступила к основной работе - тактико-техническим упражнениям, ходом которых руководил Мирча Луческу Голкиперы также выполняли специальную работу под руководством Михаила Михайлова. В общую группу, оправившись от повреждений, вернулись Виталий Миколенко и Виталий Буяльский.

Игроки разъехались с базы поздно вечером, а в пятницу рано утром соберутся здесь снова. В этот день запланирована утренняя тренировка. После обеда и отдыха команду ждёт теория, после которой динамовцы отправятся в аэропорт и улетят во Львов.

Напомним, матч 11 тура УПЛ «Львов» — «Динамо» состоится в субботу. Начало в 17:00.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BestOf
    online
    BestOf, 14.10.2021 23:27
    +1
    serge_kr, 14.10.2021 23:19
    Как всегда матчи сборной закончились и вернулись
    Миколенко травмировался ще перед матчем с шахтером, а Буяльского игнорили в сборной последний два года. Что означають твори "как всегда"? Ты их с рахицким перепутал?
    Ссылка
    Fragma1
    online
    Fragma1, 14.10.2021 23:32
    0
    У буи перед сборной всегда обострение или просто дело случая?? Странно пацан болеет
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 23:29
    0
    serge_kr, 14.10.2021 23:19
    Как всегда матчи сборной закончились и вернулись
    Ты ж девушка легкого поведения до этого пол года рассказывала что не Мыкола ни Буя не уровень сборной и их не нужно вызвать ?
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 14.10.2021 23:35
    -1
    Fragma1, 14.10.2021 23:32
    У буи перед сборной всегда обострение или просто дело случая?? Странно пацан болеет
    Там воспаление.......хитрости
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 14.10.2021 23:29
    -1
    serge_kr, 14.10.2021 23:19
    Как всегда матчи сборной закончились и вернулись
    Хитрить и лицемерить в крови гнилых картонных чемпионов
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 14.10.2021 23:19
    -3
    Как всегда матчи сборной закончились и вернулись
    Ссылка
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