КОВАЛЕЦ: «Мы должны были выигрывать матч с Боснией и Герцеговиной»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец считает, что для сине-желтых в отборе ЧМ-2022 еще не все потеряно.



— Сергей Иванович, сборная любит нести интригу. Никак мы не можем спокойно играть во втором тайме…

— Совершенно верно. Просто в первом тайме поединка с боснийцами нужно было забивать второй, третий мяч. Моменты для этого были у Яремчука, Цыганкова, Тымчика, игра сине-желтым давалась. Да и в дебюте второго тайма тот же Тымчик мог закрывать игру. Хотя сам матч мне понравился. Мы снова не проиграли во Львове, но, безусловно, хотелось победы.



— Посыпать голову пеплом еще рано?

— Конечно. Да, сейчас не все зависит от сборной Украины, однако финнам еще нужно выиграть у тех же боснийцев на выезде. А потом еще французам дать бой. Поэтому, на мой взгляд, судьба второго места в нашей группе будет решаться в ответном поединке Босния и Герцеговина — Украина.



— Какой для вас был самый положительный момент в этом матче?

— Игра Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко и болельщики на «Арене Львов». Мы должны были выигрывать этот матч.



— Таких исполнителей, как Зинченко, Малиновский, Буяльский нам не хватало?

— Да. Тарас Степаненко подустал, проиграл два важных подбора, но тренер гнет свою линию. Только наставник будет отвечать за результат. Команда-то неплохо играет. Боснию и Герцеговину мы ввели в ранг Испании и Франции, но это средняя команда, повторюсь, мы должны побеждать таких соперников.