КОВАЛЕЦ: «Мы должны были выигрывать матч с Боснией и Герцеговиной»

Экс-полузащитник национальной команды считает, что в отборе ЧМ-2022 еще не все потеряно

  • 15.10.2021 11:05
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
КОВАЛЕЦ: «Мы должны были выигрывать матч с Боснией и Герцеговиной»
© УАФ

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец считает, что для сине-желтых в отборе ЧМ-2022 еще не все потеряно.
 
— Сергей Иванович, сборная любит нести интригу. Никак мы не можем спокойно играть во втором тайме…
— Совершенно верно. Просто в первом тайме поединка с боснийцами нужно было забивать второй, третий мяч. Моменты для этого были у Яремчука, Цыганкова, Тымчика, игра сине-желтым давалась. Да и в дебюте второго тайма тот же Тымчик мог закрывать игру. Хотя сам матч мне понравился. Мы снова не проиграли  во Львове, но, безусловно, хотелось победы. 
 
— Посыпать голову пеплом еще рано?
— Конечно. Да, сейчас не все зависит от сборной Украины, однако финнам еще нужно выиграть у тех же боснийцев на выезде. А потом еще французам дать бой. Поэтому, на мой взгляд, судьба второго места в нашей группе будет решаться в ответном поединке Босния и Герцеговина — Украина.
 
— Какой для вас был самый положительный момент в этом матче?
— Игра Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко и болельщики на «Арене Львов». Мы должны были выигрывать этот матч.
 
— Таких исполнителей, как Зинченко, Малиновский, Буяльский нам не хватало?
— Да. Тарас Степаненко подустал, проиграл два важных подбора, но тренер гнет свою линию. Только наставник будет отвечать за результат. Команда-то неплохо играет. Боснию и Герцеговину мы ввели в ранг Испании и Франции, но это средняя команда, повторюсь, мы должны побеждать таких соперников.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 11:16
    0
    "должны" и кулаком по столу
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