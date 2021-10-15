КОПОЛОВЕЦ: «В вопросе о геях придерживаюсь позиции Лукашенко»

Бывший спортивный директор «Миная» и экс-футболист «Карпат» Михаил Кополовец ответил на вопрос: «О чем говорят мужчины?».



«О женщинах. А о чем они должны говорить? Ну, смотря какие. Потому что в Германии мужики говорили о мужиках, когда я был (Кополовец играл в «Айнхайте» в сезоне 2015/16 – прим.). В команде – не знаю, я подозревал там парочку, улыбались друг другу, туда-сюда, они чересчур нежные были.



Это был тяжелый период для меня. Я иду в магазин, такая брошурочка с акциями – и на фотке два мужика идут, написано: «Счастливая семья». Я не против, но на мой взгляд, это больные люди. Потому что я придерживаюсь позиции Лукашенко. Когда идет пропаганда, детей с маленького возраста до этого приучают – считаю, это неправильно.



Мне уже писали геи: «Почему ты нас так не любишь?». Говорю: «Пацаны, вы что?». Была ж такая ситуация, что я дал тут комментарий по геям. Какой-то пес шелудивый перевел текст и кинул на сайт моей команды там. И меня вызвал президент по этому вопросу: «Ты не должен так говорить».



Я же в нашей стране дал это. Я же не говорю, что там в Германии. Он на меня немного обиделся за это», – сказал Кополовец.

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