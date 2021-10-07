Кополовец — Леоненко: «Возьми команду и покажи нам, лохам, результат»

37-летний экс-игрок «Карпат», «Миная» и других украинских клубов Михаил Кополовец рассказал о своем конфликте с 52-летним бывшим форвардом киевского «Динамо» и сборной Украины Виктором Леоненко.

«За что на меня наехал Леоненко? Когда человек в прямом эфире называет мою фамилию и говорит, что «такого, как Мишу, нельзя подпускать к стадиону», я тогда, конечно, отвечу.

Ты там говоришь, всех хаешь, кричишь, что там «чайники» и «деревяшки»… То у меня к тебе один только вопрос — если ты такой сильный эксперт, а мы лохи здесь, то возьми команду: «Минай», «Зарю», «Ингулец», «Динамо»… Любую возьми. И покажи нам, лохам, результат. П****ть со стороны очень легко.

Я — человек, который пришел в «Минай» в качестве футболиста. Потом стал спортивным директором. Я за пять лет помог команде выйти в Премьер-лигу. Это реальный результат. И когда мне звонят люди, мол, он тебя там раз, второй, третий… Я даже не смотрел это видео. Не считаю его экспертом. Десять лет сидеть и одно и то же говорить, оскорблять людей… Ну, конечно, можно», — рассказал Кополовец.