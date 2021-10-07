Кополовец — Леоненко: «Возьми команду и покажи нам, лохам, результат»

Специалист не считает бывшего нападающего «Динамо» и сборной Украины экспертом

  • 07.10.2021 17:55
  • 2194 просмотра
  • 9 комментариев
Кополовец — Леоненко: «Возьми команду и покажи нам, лохам, результат»
© YouTube. Михаил Кополовец

37-летний экс-игрок «Карпат», «Миная» и других украинских клубов Михаил Кополовец рассказал о своем конфликте с 52-летним бывшим форвардом киевского «Динамо» и сборной Украины Виктором Леоненко.

«За что на меня наехал Леоненко? Когда человек в прямом эфире называет мою фамилию и говорит, что «такого, как Мишу, нельзя подпускать к стадиону», я тогда, конечно, отвечу.

Ты там говоришь, всех хаешь, кричишь, что там «чайники» и «деревяшки»… То у меня к тебе один только вопрос — если ты такой сильный эксперт, а мы лохи здесь, то возьми команду: «Минай», «Зарю», «Ингулец», «Динамо»… Любую возьми. И покажи нам, лохам, результат. П****ть со стороны очень легко.

Я — человек, который пришел в «Минай» в качестве футболиста. Потом стал спортивным директором. Я за пять лет помог команде выйти в Премьер-лигу. Это реальный результат. И когда мне звонят люди, мол, он тебя там раз, второй, третий… Я даже не смотрел это видео. Не считаю его экспертом. Десять лет сидеть и одно и то же говорить, оскорблять людей… Ну, конечно, можно», — рассказал Кополовец.

Источник — Отдушивдушу

(45 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Liverpool
    Liverpool, 07.10.2021 19:11
    0
    keegan, 07.10.2021 19:08
    Как бабы на лавочке развели срач на всю страну
    Эт точно... товарищ Сухов!
    Ссылка
    keegan
    online
    keegan, 07.10.2021 19:08
    0
    Как бабы на лавочке развели срач на всю страну
    Ссылка
    Liverpool
    Liverpool, 07.10.2021 19:07
    0
    Тіки чекайте... зараз параша відключить транзит газу, тоді подивимось, хто був правий, а до холодів вже не так довго, можливо ближче, ніж здається фанам футболу...)))
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    Cheng
    Cheng, 07.10.2021 19:06
    +1
    Леоненко был топовый футболист,которому не удалось до конца реализоваться(где-то сам виноват,где-то ДК "помогло"). Он нас реально радовал,реально рисковал,когда при совдепе с Москвы убегал в Киев и отсиживал дисквалификацию. Но хороший футболист - это вообще ничего не гарантирует его человеческих качеств. Плюс дикая "жаба",что пошли другие деньги и условный Зинченко к 25 годам порешал все свои финансовые вопросы,а Витя за 30 сребреников мОчит нЕкогда родной клуб. Плюс,реально у него язык как помело; удивительно,что его ещё никто не наказал. С другой стороны,он не трогает условных Федецкого или Шевчука, ибо таки ссыт...
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    Liverpool
    Liverpool, 07.10.2021 19:02
    -1
    Футболист Карпат и Миная....? Там есть футболисты? Дровосеки есть, янтарянамыватели пруд пруди, футболистов не разглядел... А Леоненко, еслиб не характер, был-бы не меньше Шевы, но это уже жизнь...
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    Ukr_Kurd
    Ukr_Kurd, 07.10.2021 18:43
    +5
    Михайло правий на 100% , бо звиздливий ящик Леоненко нічого окрім звиздіти більше не вміє, а ще як за це гроші платять, то взагалі кайф.
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    maxlove
    online
    maxlove, 07.10.2021 18:32
    +2
    100%
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 07.10.2021 18:27
    +5
    Да и вправду большинство не считает его экспертом в футболе ,в основном хануриком
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 07.10.2021 18:26
    +6
    тут миша прав....есть потолок...ну на уровне игроков леон выше...а где граница дозволенного ...тренеров..собственников команд леон не имеет права критиковать....только играков и их игру и то упл...
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