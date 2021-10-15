Вице-капитан Металлиста вернулся в строй после травмы

Виталий Федорив вернулся в общую группу

  • 15.10.2021 09:24
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Вице-капитан Металлиста вернулся в строй после травмы
© ФК Металлист. Виталий Федорив

Вице-капитан «Металлиста» Виталий Федорив вернулся в общую группу команды. Опытный центрбек не выходил на поле в двух последних турах Первой лиги.
 
34-летний Федорив в текущем сезоне провел 9 матчей в чемпионате и получил 4 желтые карточки.
 
«Металлист» в 13 турах чемпионата набрал 35 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. 18 октября команда Александра Кучера сыграет на выезде с «Агробизнесом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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