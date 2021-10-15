Наоми Осака вернется в первую десятку мирового рейтинга

В этом японке помогут большие потери очков со стороны конкуренток

  • 15.10.2021 09:04
  • 454 просмотра
  • 0 комментариев
Наоми Осака вернется в первую десятку мирового рейтинга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака (№12 WTA) с понедельника вернется в первую десятку мирового рейтинга, не приложив для этого никаких усилий.
 
Это стало известно после того, как Анжелик Кербер (№15 WTA) и Анетт Контавейт (№20 WTA) завершили борьбу на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.
 
Отметим, что в понедельник Ига Свёнтек (№4 WTA) потеряет очки за победу на Ролан Гаррос-2020, а София Кенин (№8 WTA) – за финал. Частично они будут компенсированы выступлением на данном турнире в текущем сезоне, но обе теннисистки не смогли повторить свой прошлогодний результат и покинут топ-10, освободив место для Осаки.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности