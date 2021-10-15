Наоми Осака вернется в первую десятку мирового рейтинга

Японская теннисистка Наоми Осака (№12 WTA) с понедельника вернется в первую десятку мирового рейтинга, не приложив для этого никаких усилий.



Это стало известно после того, как Анжелик Кербер (№15 WTA) и Анетт Контавейт (№20 WTA) завершили борьбу на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.



Отметим, что в понедельник Ига Свёнтек (№4 WTA) потеряет очки за победу на Ролан Гаррос-2020, а София Кенин (№8 WTA) – за финал. Частично они будут компенсированы выступлением на данном турнире в текущем сезоне, но обе теннисистки не смогли повторить свой прошлогодний результат и покинут топ-10, освободив место для Осаки.