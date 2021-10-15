Индиан-Уэллс. Известны все полуфиналистки

13-го и 14-го октября на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки 1/4 финала.
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Онс Жабер [12] – Анетт Контавейт [18] – 7:5, 6:3
Паула Бадоса [21] – Анжелик Кербер [10] – 6:4, 7:5
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [27] – Джессика Пегула [19] – 6:4, 6:2
Алена Остапенко [24] – Шелби Роджерс – 6:4, 4:6, 6:3
Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала
Онс Жабер [12] – Паула Бадоса [21]
Виктория Азаренко [27] – Алена Остапенко [24]
Источник — Sport.ua
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