УЕФА разрешил клубам отпустить игроков всего за неделю до начала ЧМ-2022

В июле этого года всем 55 европейским ассоциациям, включая и украинскую, был направлен специальный документ, касающийся проведения ЧМ-2022.



В документе сообщается, что все европейские клубы будут обязаны отпустить своих футболистов в сборные не позднее 14 ноября 2022 года – за неделю до начала чемпионата мира в Катаре



Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Украины продолжает сражаться за путевку на мировое первенство.

Читайте также: Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы можем победить Боснию»