УЕФА разрешил клубам отпустить игроков всего за неделю до начала ЧМ-2022

У футболистов будет не так много времени, чтобы подготовится к чемпионату мира

  • 15.10.2021 08:50
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  • 1 комментарий
УЕФА разрешил клубам отпустить игроков всего за неделю до начала ЧМ-2022
© УАФ. Андрей Ярмоленко

В июле этого года всем 55 европейским ассоциациям, включая и украинскую, был направлен специальный документ, касающийся проведения ЧМ-2022.
 
В документе сообщается, что все европейские клубы будут обязаны отпустить своих футболистов в сборные не позднее 14 ноября 2022 года – за неделю до начала чемпионата мира в Катаре
 
Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Украины продолжает сражаться за путевку на мировое первенство.

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Источник — Get French Football News

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oliynuk_sport
    online
    Oliynuk_sport, 15.10.2021 10:10
    0
    Так, у збірної України є ще шанси потрапити на світову першість.
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