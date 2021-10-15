Онс Жабер в 27 лет дебютирует в первой десятке рейтинга WTA

Туниска окажется минимум на девятой позиции

  • 15.10.2021 07:31
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Онс Жабер в 27 лет дебютирует в первой десятке рейтинга WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Первая ракетка Туниса Онс Жабер (№14 WTA) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс и обеспечила себе со следующей недели дебют в первой десятке мирового рейтинга.
 
27-летняя спортсменка окажется минимум на девятой строчке. В случае выигрыша титула – на шестой. 
 
Отметим, что если Онс не станет чемпионкой в Индиан-Уэллс, Элина Свитолина с понедельника поднимется на одну позицию в мировой классификации.

Старше Жабер в первой десятке будут лишь Каролина Плишкова (29 лет) и Гарбинье Мугуруса (28).

Источник — Sport.ua

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