Онс Жабер в 27 лет дебютирует в первой десятке рейтинга WTA

Первая ракетка Туниса Онс Жабер (№14 WTA) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс и обеспечила себе со следующей недели дебют в первой десятке мирового рейтинга.
27-летняя спортсменка окажется минимум на девятой строчке. В случае выигрыша титула – на шестой.
Отметим, что если Онс не станет чемпионкой в Индиан-Уэллс, Элина Свитолина с понедельника поднимется на одну позицию в мировой классификации.
Старше Жабер в первой десятке будут лишь Каролина Плишкова (29 лет) и Гарбинье Мугуруса (28).
Источник — Sport.ua
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