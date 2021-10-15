Сергей КРИВЦОВ: «Самый памятный для меня матч – против Сербии»

30-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов вспомнил самый памятный матч во Львове.

«Сумасшедшая поддержка всегда во Львове, очень круто. Самый памятный для меня матч против Сербии, когда мы выиграли 5:0», - сказал Кривцов.

Напомним, в последнем матче во Львове Украина сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1.