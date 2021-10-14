ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Рад вернуться к ребятам»

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в четверг, 14 октября, вернулся к тренировкам с английской командой после травмы.
«Рад вернуться к ребятам», — прокомментировал Александр свежее фото.
В конце сентября у Зинченко был диагностирован надрыв икроножной мышцы.
В текущем сезоне Александр провел за «Манчестер Сити» три матча во всех турнирах.
Источник — Instagram
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