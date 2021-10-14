ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Рад вернуться к ребятам»

Украинский игрок «Манчестер Сити» приступил к тренировкам после повреждения

  • 14.10.2021 23:34
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ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Рад вернуться к ребятам»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в четверг, 14 октября, вернулся к тренировкам с английской командой после травмы.

«Рад вернуться к ребятам», — прокомментировал Александр свежее фото.

В конце сентября у Зинченко был диагностирован надрыв икроножной мышцы.

В текущем сезоне Александр провел за «Манчестер Сити» три матча во всех турнирах.

Источник — Instagram

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