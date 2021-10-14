ФОТО. Вот он! В Манчестер Сити обрадовались возвращению Зинченко

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко приступил к тренировкам с английской командой после травмы.
В конце сентября у Зинченко был диагностирован надрыв икроножной мышцы.
«Вот он!», — прокомментировал официальный аккаунт «Манчестер Сити» в Instagram появление Зинченко на тренировке.
В текущем сезоне Александр провел за «Манчестер Сити» три матча во всех турнирах.
Источник — ФК Манчестер Сити
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