ФОТО. Вот он! В Манчестер Сити обрадовались возвращению Зинченко

Украинский футболист приступил к тренировкам после травмы

  • 14.10.2021 22:45
  • 2207 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Вот он! В Манчестер Сити обрадовались возвращению Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко приступил к тренировкам с английской командой после травмы.

В конце сентября у Зинченко был диагностирован надрыв икроножной мышцы.

«Вот он!», — прокомментировал официальный аккаунт «Манчестер Сити» в Instagram появление Зинченко на тренировке.

В текущем сезоне Александр провел за «Манчестер Сити» три матча во всех турнирах.

Источник — ФК Манчестер Сити

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    IngvarS
    online
    IngvarS, 14.10.2021 23:38
    +1
    как-то странно сразу выздоровели зинченко, миколенко и буяльский после двух решающих матчей сборной.
    хитросракие или совпадение?
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    Fragma1
    online
    Fragma1, 14.10.2021 23:30
    0
    Кто прокомментировал ? Баклажан? Сане улачт, но клуб стоит менять, не вывозит он им!
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