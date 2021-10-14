€1 миллиард. Как Педри догнал Бензема и Вальверде

В новом контракте полузащитника с «Барселоной» прописана фантастическая клаусула

  • 14.10.2021 20:41
  • 1544 просмотра
  • 3 комментария
€1 миллиард. Как Педри догнал Бензема и Вальверде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

18-летний испанский полузащитник Педри подписал новый долгосрочный контракт с «Барселоной». Размер клаусулы, прописанной в соглашении, составляет €1 миллиард.

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из топ-10 игроков испанской Ла Лиги с самыми большими клаусулами. Педри сходу вошел в топ-3 вместе с 33-летним форвардом «Реала» Каримом Бензема и 23-летним полузащитником «Реала» Федерико Вальверде.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    slafko
    online
    slafko, 14.10.2021 20:53
    +1
    Реал, после ухода CR7, прокачал серьезно всем клаусылы.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 14.10.2021 21:57
    0
    slafko, 14.10.2021 20:53
    Реал, после ухода CR7, прокачал серьезно всем клаусылы.
    Так Реал так и загнется с такими ценниками. Да и Барса тоже
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    Милан Милан
    online
    Милан Милан, 14.10.2021 21:53
    0
    Смешно как то)
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