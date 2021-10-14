€1 миллиард. Как Педри догнал Бензема и Вальверде

18-летний испанский полузащитник Педри подписал новый долгосрочный контракт с «Барселоной». Размер клаусулы, прописанной в соглашении, составляет €1 миллиард.
Авторитетный портал Transfermarkt составил список из топ-10 игроков испанской Ла Лиги с самыми большими клаусулами. Педри сходу вошел в топ-3 вместе с 33-летним форвардом «Реала» Каримом Бензема и 23-летним полузащитником «Реала» Федерико Вальверде.
Источник — Instagram
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