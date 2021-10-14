Олег ФЕДОРЧУК: «Петраков потерял форму. Он не выглядит уверенным»

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о матче отбора на ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина (1:1).

«Игра с Боснией мне понравилась – встречные курсы, скорости, неуступчивость обеих команд. Единственное, чего не было сделано – ротации игроков. Думал, что тренер даст отдохнуть Яремчуку, Цыганкову и Степаненко. Их можно было выпустить на усиление во втором тайме. По классу команды почти равны. Однако в дебюте мы были намного лучше.

Есть несколько причин, почему мы не победили. Первая – функциональная яма, которая началась во втором тайме. Однако это не вина тренера. Он сам за два месяца не успел выучить до конца функциональные возможности своих игроков.

Вторая – тренер не выглядит уверенным в себе. Уверенные люди ведут себя спокойно. А у Петракова или эмоциональные слова, или эмоциональная молчанка. Это также передается команде.

Третья – тренер потерял форму. Специалист, который работает в клубе, проводит 50-60 матчей. Такой человек точно чувствует, когда и кого нужно менять. А тренер сборной от силы 10-12. Игроки теряют форму и тренеры также. То, что у нас просела опорная зона, было заметно раньше. Во втором тайме боснийцы передвинули игру в нашу третью зону – в непосредственную близость к нашим воротам. Так солидные команды играют с аутсайдерами. А они это сделали с нами. Вследствие этого Босния доминировала, создала больше опасных моментов, нанесла больше ударов в площадь ворот.

Относительно конфликта с Малиновским. Если Руслана вызвать на последующие матчи, он вид не подаст, что между ним и тренером что-то было. Посмотрите на Дешама и Бензема. Обнимаются, радуются так, будто никакого конфликта между ними не было.

И в завершение хочу повторить: нужно возвращать собственные преимущества над соперниками. Мы никогда не станем вторыми испанцами или бразильцами. Никогда не нужно стесняться собственной уникальности. А теперь мы видим, что сборная не может сыграть два тайма в одном темпе. Сейчас наша команда без лица. Нужно его вернуть. Еще недавно мы славились своей физической подготовкой, а теперь подменили её болтовней на пресс-конференциях», — написал Федорчук.