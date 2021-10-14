Олег ФЕДОРЧУК: «Петраков потерял форму. Он не выглядит уверенным»

Специалист поделился мнением о домашнем матче Украины против Боснии и Герцеговины (1:1)

  • 14.10.2021 19:53
  • 827 просмотров
  • 5 комментариев
Олег ФЕДОРЧУК: «Петраков потерял форму. Он не выглядит уверенным»
© УАФ

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о матче отбора на ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина (1:1).

«Игра с Боснией мне понравилась – встречные курсы, скорости, неуступчивость обеих команд. Единственное, чего не было сделано – ротации игроков. Думал, что тренер даст отдохнуть Яремчуку, Цыганкову и Степаненко. Их можно было выпустить на усиление во втором тайме. По классу команды почти равны. Однако в дебюте мы были намного лучше.

Есть несколько причин, почему мы не победили. Первая – функциональная яма, которая началась во втором тайме. Однако это не вина тренера. Он сам за два месяца не успел выучить до конца функциональные возможности своих игроков.

Вторая – тренер не выглядит уверенным в себе. Уверенные люди ведут себя спокойно. А у Петракова или эмоциональные слова, или эмоциональная молчанка. Это также передается команде.

Третья – тренер потерял форму. Специалист, который работает в клубе, проводит 50-60 матчей. Такой человек точно чувствует, когда и кого нужно менять. А тренер сборной от силы 10-12. Игроки теряют форму и тренеры также. То, что у нас просела опорная зона, было заметно раньше. Во втором тайме боснийцы передвинули игру в нашу третью зону – в непосредственную близость к нашим воротам. Так солидные команды играют с аутсайдерами. А они это сделали с нами. Вследствие этого Босния доминировала, создала больше опасных моментов, нанесла больше ударов в площадь ворот.

Относительно конфликта с Малиновским. Если Руслана вызвать на последующие матчи, он вид не подаст, что между ним и тренером что-то было. Посмотрите на Дешама и Бензема. Обнимаются, радуются так, будто никакого конфликта между ними не было.

И в завершение хочу повторить: нужно возвращать собственные преимущества над соперниками. Мы никогда не станем вторыми испанцами или бразильцами. Никогда не нужно стесняться собственной уникальности. А теперь мы видим, что сборная не может сыграть два тайма в одном темпе. Сейчас наша команда без лица. Нужно его вернуть. Еще недавно мы славились своей физической подготовкой, а теперь подменили её болтовней на пресс-конференциях», — написал Федорчук.

Источник — Газета по-украински

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 14.10.2021 20:14
    +3
    Сказано все по ділу.
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    IngvarS
    online
    IngvarS, 14.10.2021 20:31
    0
    и в матче с финами петраков затянул с заменами, но повезло.
    а с босняками многих надо было поменять еще в перерыве. промахи и неверные решения футболистов - это происходит по причине усталости. накопленная в организме молочная кислота именно так влияет, что сначала замедляется прохождение нервного сигнала и ноги не бегут и не получается резкий удар.
    печень загруженная расщиплением ранее потребленного этанола не успевает за сутки расщепить всю выработанную под нагрузками молочную кислоту как у здорового непьющего человека.
    тут бы хорошую медслужбу с физиологами, физиотерапевтами, массажистами и диетологами... но их нет - как и везде в украине вероятно блатники и кумовья.
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    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 14.10.2021 20:07
    0
    Не умеешь сам, научи другого.
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    Daren44
    online
    Daren44, 14.10.2021 20:20
    -1
    Известный специалист сказал...;))))
    Циркачи блин...
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 14.10.2021 20:15
    -1
    да при чем все это...пацаны не забивают 100% мячи...ясно что человек нервничает,бо ему не все равно...по большому счету он ничего не теряет,но приобрести может много...игра есть...моменты есть...игроки оттдаються...че еще надо...надо просто фарта...не трогайте вы петракова умными своими мыслями на расстоянии
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