Ювентус избавится от Рэмзи в январе

Туринский «Ювентус» продаст 30-летнего центрального полузащитника сборной Уэльса Аарона Рэмзи в будущем январе.

«Ювентус» намерен усилить свою линию полузащиты, а для этого итальянскому клубу необходимы средства. Рэмзи возглавляет список футболистов, от которых намерен избавиться туринский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Аарона заинтересован «Ньюкасл».

Рэмзи защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 4 матча во всех турнирах.

Контракт Рэмзи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €14 миллионов.

В активе игрока 67 матчей за сборную Уэльса, где он забил 17 мячей.