Ювентус избавится от Рэмзи в январе

Валлийский футболист не нужен итальянскому клубу

  • 14.10.2021 19:29
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Ювентус избавится от Рэмзи в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» продаст 30-летнего центрального полузащитника сборной Уэльса Аарона Рэмзи в будущем январе.

«Ювентус» намерен усилить свою линию полузащиты, а для этого итальянскому клубу необходимы средства. Рэмзи возглавляет список футболистов, от которых намерен избавиться туринский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Аарона заинтересован «Ньюкасл».

Рэмзи защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 4 матча во всех турнирах.

Контракт Рэмзи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €14 миллионов.

В активе игрока 67 матчей за сборную Уэльса, где он забил 17 мячей.

Источник — Goal.com

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