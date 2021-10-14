Воспитанник Шахтера: «Горели поля, на дороге — разбитый и сожженный танк»

Алан Аусси рассказал об эвакуации из Донецка после начала войны в 2014 году

  • 14.10.2021 18:57
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Воспитанник Шахтера: «Горели поля, на дороге — разбитый и сожженный танк»
© shakhtar.info. Алан Аусси

20-летний воспитанник «Шахтера» Алан Аусси, контракт которого сейчас принадлежит киевскому «Динамо», рассказал, как его семья эвакуировалась из Донецка после начала войны в 2014 году.

«Когда я в последний раз был в Донецке? Когда начиналась война. К сожалению, больше не возвращался домой. Хотя очень бы хотел. В 2014 году я как уехал, так и не приезжал в Донецк больше. Страшно было, когда начинались военные действия. Расскажу историю. Получилось так, что мы с семьей уехали на море отдыхать, тогда только все начиналось и еще не было так серьезно. Впоследствии начались масштабные военные действия. Мы поняли, что возвращаться туда нельзя. Надо было забрать вещи из Донецка. Мы отправили дедушку забрать вещи, и мы бы его где-то забрали на окраине города и уехали. Такой план был. Он уехал, забрал вещи. Когда мы ехали туда, то там какая-то вакханалия происходила.

В том месте, где мы должны были забрать дедушку, должно было быть все мирно. Но, я так понимаю, что что-то пошло не так. Горели поля, на дороге — разбитый и сожженный танк. Все уезжают, а мы едем в гущу событий. Нам от этого стало не по себе. Когда мы подъехали ближе к городу, то пропала связь — ни позвонить, ни написать. Мы знали, что дедушка на автовокзале, а где он находится — не знали. Каким-то чудом его нашли, ездили по городу без связи. Забрали его, забросили вещи в машину. И когда садились в машину, то были слышны выстрелы, земля под ногами дрожала.

Вот это было действительно страшно, никогда этого не забуду. Мы ехали обратно, полная машина людей, отец очень быстро ехал. Как в кино, на каком-то километре дорогу перегородило дерево, в которое попал снаряд. Оно перекрыло всю дорогу. Хорошо, что у нас был джип, мы спустились и объехали полями. Выехали обратно на дорогу позже. Хорошо, что все остались живы и здоровы. Война на Донбассе завершится, наверное, тогда, когда людям уже будет невыгодно, чтобы она продолжалась», — рассказал Аусси.

С 2008 по 2018 годы Аусси был в системе донецкого «Шахтера», после чего перешел в киевское «Динамо». С 2020 года Аусси выступает за белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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