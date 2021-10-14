ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А

ПСЖ продолжает поиски замену Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб в конце сезона в качестве свободного агента.

Приоритетным вариантом для ПСЖ остается форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд. Однако спортивный директор ПСЖ Леонардо не в восторге от такого варианта из-за цены и высокой конкуренции за норвежца.

Поэтому, парижане обратили внимание на форварда «Фиорентины» Душана Влаховича. Ранее он отказался продлевать контракт, который истекает летом 2023 года. Скорее всего, «Фиорентина» будет готова продать серба следующим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 6 голов и 1 ассист в 8 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.