ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А

Парижане попытаются подписать Душана Влаховича из «Фиорентины»

  • 14.10.2021 19:11
  • 1709 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

ПСЖ продолжает поиски замену Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб в конце сезона в качестве свободного агента.

Приоритетным вариантом для ПСЖ остается форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд. Однако спортивный директор ПСЖ Леонардо не в восторге от такого варианта из-за цены и высокой конкуренции за норвежца.

Поэтому, парижане обратили внимание на форварда «Фиорентины» Душана Влаховича. Ранее он отказался продлевать контракт, который истекает летом 2023 года. Скорее всего, «Фиорентина» будет готова продать серба следующим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 6 голов и 1 ассист в 8 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

Источник — Le 10 Sport

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности