Грядет большой трансфер? Лидер Фиорентины отказался продлевать контракт

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо сообщил о том, что лидер команды, сербский форвард Душан Влахович, отказался продлевать контракт с клубом:
«Влахович не принял наше предложение о продлении контракта. Мы пытались договориться месяцами, но все кончено».
Контракт Влаховича истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.
Летом интерес к Влаховичу проявлял ряд европейских топ-клубов во главе с «Манчестер Сити». Однако «Фиорентина» продавать форварда отказалась, понадеявшись на то, что договориться по новому контракту удастся.
В нынешнем сезоне на счету Влаховича 6 голов и 1 ассист в 8 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.
Источник — Twitter
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