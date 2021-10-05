Грядет большой трансфер? Лидер Фиорентины отказался продлевать контракт

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо сообщил о том, что лидер команды, сербский форвард Душан Влахович, отказался продлевать контракт с клубом:

«Влахович не принял наше предложение о продлении контракта. Мы пытались договориться месяцами, но все кончено».

Контракт Влаховича истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Летом интерес к Влаховичу проявлял ряд европейских топ-клубов во главе с «Манчестер Сити». Однако «Фиорентина» продавать форварда отказалась, понадеявшись на то, что договориться по новому контракту удастся.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 6 голов и 1 ассист в 8 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.