Звезда Ман Сити и сборной Испании выбыл на месяц из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес получил перелом стопы. По прогнозам врачей, восстановление 21-летнего игрока займет примерно месяц.

Травму Торрес получил еще в полуфинале Лиги наций против Италии (победа 2:1), где хавбек оформил дубль. После этого Торрес принял участие и в финале против Франции (поражение 1:2), а перелом у него обнаружили только после возвращения в расположение «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Ферран Торрес принял участие в 7 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, и отличился в них 3 голами и 1 ассистом.