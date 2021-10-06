ВИДЕО. Ферран сделал дубль для Испании, Бонуччи удален с поля у Италии

В среду, 6 октября, проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором играют сборные Италии и Испании.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 45+2 минуте Ферран Торрес оформил дубль для Испании (2:0). Во второй раз подряд ему ассистировал Микель Ойарсабаль с левого фланга атаки.
Незадолго до этого у Италии за удар соперника локтем был удален защитник Леонардо Бонуччи.
ГОЛ! 0:2. Ферран Торрес, 45+2 мин.
Удаление. Леонардо Бонуччи, 42 мин.
Источник — Sport.ua
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