ВИДЕО. Ферран сделал дубль для Испании, Бонуччи удален с поля у Италии

В среду, 6 октября, проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором играют сборные Италии и Испании.

На 45+2 минуте Ферран Торрес оформил дубль для Испании (2:0). Во второй раз подряд ему ассистировал Микель Ойарсабаль с левого фланга атаки.

Незадолго до этого у Италии за удар соперника локтем был удален защитник Леонардо Бонуччи.

ГОЛ! 0:2. Ферран Торрес, 45+2 мин.

Удаление. Леонардо Бонуччи, 42 мин.