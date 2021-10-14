Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Наша мечта — попасть на чемпионат мира»

Футболист сборной Украины настраивается на последний матч отбора против Боснии и Герцеговины

  • 14.10.2021 17:46
  • 1035 просмотров
  • 10 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Наша мечта — попасть на чемпионат мира»
© УАФ. Андрей Ярмоленко

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от завершения отбора на ЧМ-2022.

«Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!», — написал Ярмоленко.

16 ноября сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной. Домашний поединок завершился ничьей 1:1.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 14.10.2021 18:48
    +3
    ILUZIONIST, 14.10.2021 18:38
    Будете по телику смотреть чемпионат. И за Россию болеть
    Кацап, рашка не пройдёт стыки
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 14.10.2021 18:35
    +1
    андрюха это мечта уже трёх поколений.....за 30 лет только раз с блохой там были
    Ссылка
    Оля Грицак
    online
    Оля Грицак, 14.10.2021 18:20
    +1
    Нехай мрії залишаються мріями. Інакше жити буде не цікаво... Тай для чого ?
    Ссылка
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 14.10.2021 17:50
    0
    треба було казахстан обігрувати мрійник
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
    Kapitan Vrungel, 14.10.2021 18:56
    -2
    Единственный игрок сборной, к которому нет претензий. Тут другой вопрос - а на хрена с такой убогой командой вообще на ЧМ выходить?
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 14.10.2021 18:53
    -2
    Уже ЧЕ провалили. С такой игрок ЧМ не выиграть, тогда зачем ехать?
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 14.10.2021 18:56
    -3
    Андрюха, какой Ч.М. твой теска это предвидел трошки по раньше и с макаронниками быстренько ретировался,а ты ТАКОЙ ВЗРОСЛЫЙ И ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛ.
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 14.10.2021 18:52
    -6
    Aleks04, 14.10.2021 18:48
    Кацап, рашка не пройдёт стыки
    Чурка, ты таблицу турнирную видело?
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 14.10.2021 18:38
    -7
    Будете по телику смотреть чемпионат. И за Россию болеть
    Ссылка
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 14.10.2021 18:22
    -7
    Блин,да молчите уже...хватит этих пустобрёховых заявлений.Далеки как никогда в этом отборе.
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