Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Наша мечта — попасть на чемпионат мира»

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от завершения отбора на ЧМ-2022.

«Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!», — написал Ярмоленко.

16 ноября сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной. Домашний поединок завершился ничьей 1:1.