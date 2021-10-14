Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Наша мечта — попасть на чемпионат мира»

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от завершения отбора на ЧМ-2022.
«Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!», — написал Ярмоленко.
16 ноября сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной. Домашний поединок завершился ничьей 1:1.
Источник — Instagram
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