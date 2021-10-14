Карлос ДЕ ПЕНА: «Луческу – лучший тренер, с которым я работал»

Хавбек «Динамо» - о наставнике команды

  • 14.10.2021 16:50
  • 475 просмотров
  • 2 комментария
Карлос ДЕ ПЕНА: «Луческу – лучший тренер, с которым я работал»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Мирчей Луческу:

«У него невероятной большой опыт, он поработал во многих клубах и сильных командах. За его плечами колоссальный багаж знаний о разных лигах, футбольных тенденциях. Я счастлив, что работаю под началом такого специалиста.

Это одна из главных причин, почему я продлил контракт. Он доверяет мне, я же стараюсь выполнять все его пожелания на поле. Мне нравится его страсть к победам.

 Рад, что нам удалось добыть ряд трофеев в минувшем сезоне и квалифицироваться вновь в групповой раунд Лиги чемпионов. Луческу ‒ точно самый сильный тренер, под началом которого я работал.

Что делает его особенным? Опыт и багаж знаний. Он поработал в «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе», «Зените», «Шахтере» с очень сильными игроками. Он приобрел на практике знания о том, как вести себя с игроками. Он понимает, что помимо футбола есть личная жизнь человека, а это такая же важная составляющая футбола.

Он ведет диалог с футболистами не только как со спортсменами, но и как с людьми. Он умеет доносить информацию, и в прошлом сезоне вы это увидели, как команда может прилично добавить. Мы выдали отличный год. Надеюсь, этот сезон будет таким же успешным, как предыдущий. И во всех этих успехах, конечно, основная заслуга Луческу».

Ранее Де Пена заявил, что «Динамо» по силам победить «Барселону».

Источник — FanDay

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 14.10.2021 17:33
    0
    zepofriends, 14.10.2021 17:09
    и человек достойный
    Иуда Исбухарест, достойная своих 30-ть серебрянников от "первосвященников" Сурков
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 17:09
    0
    и человек достойный
    Ссылка
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