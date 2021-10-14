Карлос ДЕ ПЕНА: «Мы можем победить Барселону»

Хавбек «Динамо» верит в свою команду

  • 14.10.2021 14:29
  • 665 просмотров
  • 10 комментариев
Карлос ДЕ ПЕНА: «Мы можем победить Барселону»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Де Пена

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена оценил шансы киевлян в матчах Лиги чемпионов с «Барселоной» (20 октября и 2 ноября):

«Барселона» есть «Барселона», мы должны уважать их. У любой команды случаются тяжелые времена. «Барселона» находится в кризисном положении, но мы не должны недооценивать это.

Мы должны показать, что можем выиграть, но не должны демонстрировать снисходительное отношение к «Барселоне». Безусловно, это уже далеко не та «Барселона» с Хави, Иньестой, Месси, Пике, Пуйолем и другими звездами. Но это та же «Барселона», если мы говорим о клубе.

Мы должны приехать на «Камп Ноу» и показать свои наилучшие качества. Мы можем победить «Барселону».

В сентябре Де Пена продлил контракт с «Динамо».

Источник — FanDay

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 14.10.2021 14:50
    +3
    В принципе и лигу чемпионов выиграть можете..
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 14.10.2021 15:54
    +1
    FunnyCat_, 14.10.2021 15:46
    После игры на отбой против 19 - й команды Франции и развалено рогалик после молдавского середняка ты знаешь толк в позоре, тут спорить не буду
    Избавь меня от своего скулежа, доходяга…
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 14.10.2021 15:23
    +1
    видимо в динамо проблемы не только с инвалидностями игроков.. а еще с мозгом.. Какая бы барса не была.. такое динамо никогда их не обыграет... !!
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 15:19 (изменен)
    +1
    не знаю как должны звёзды на небе сойтись чтобы вы нормальную команду победили в еврокубках, даже команду на спаде. но даже если это произойдёт, вы всё-равно последние в группе будет. при самом диком стечении обстоятельств вы выиграть сможете максимум 1-0, но в ответном встрече всрёте 3-0-3-1, и по стате забитых и пропущенных всё-равно того, ну вы поняли, всрёте.
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 14.10.2021 15:24
    0
    Bulba_sumkin, 14.10.2021 15:10
    Любой результат кроме победы над 9! командой Испании будет считаться позором, так что вперед!)
    Это Динамо не имело бы шансов выйти с Сегунды если бы можно было там играть.... ДНО!!!
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 14.10.2021 15:10 (изменен)
    0
    Любой результат кроме победы над 9! командой Испании будет считаться позором, так что вперед!)
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 14.10.2021 15:44
    -1
    Все таки конечно с позиции силы играть мы с такой Барсой не можем , но дать бой просто обязаны!

    А вообще, это хорошо если подобное настроение у всей команды !
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 14.10.2021 15:46
    -2
    Bulba_sumkin, 14.10.2021 15:10
    Любой результат кроме победы над 9! командой Испании будет считаться позором, так что вперед!)
    После игры на отбой против 19 - й команды Франции и развалено рогалик после молдавского середняка ты знаешь толк в позоре, тут спорить не буду
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 14.10.2021 15:44 (изменен)
    -2
    manticora1990, 14.10.2021 15:24
    Это Динамо не имело бы шансов выйти с Сегунды если бы можно было там играть.... ДНО!!!
    ВаДо , иди борщ свари, раз снова в юбку запрыгнул
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 15:19
    -2
    если динамка сможет победить, я начну верить в дьявола
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