Карлос ДЕ ПЕНА: «Мы можем победить Барселону»

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена оценил шансы киевлян в матчах Лиги чемпионов с «Барселоной» (20 октября и 2 ноября):

«Барселона» есть «Барселона», мы должны уважать их. У любой команды случаются тяжелые времена. «Барселона» находится в кризисном положении, но мы не должны недооценивать это.

Мы должны показать, что можем выиграть, но не должны демонстрировать снисходительное отношение к «Барселоне». Безусловно, это уже далеко не та «Барселона» с Хави, Иньестой, Месси, Пике, Пуйолем и другими звездами. Но это та же «Барселона», если мы говорим о клубе.

Мы должны приехать на «Камп Ноу» и показать свои наилучшие качества. Мы можем победить «Барселону».

В сентябре Де Пена продлил контракт с «Динамо».