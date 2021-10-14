Карлос ДЕ ПЕНА: «Мы можем победить Барселону»

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена оценил шансы киевлян в матчах Лиги чемпионов с «Барселоной» (20 октября и 2 ноября):
«Барселона» есть «Барселона», мы должны уважать их. У любой команды случаются тяжелые времена. «Барселона» находится в кризисном положении, но мы не должны недооценивать это.
Мы должны показать, что можем выиграть, но не должны демонстрировать снисходительное отношение к «Барселоне». Безусловно, это уже далеко не та «Барселона» с Хави, Иньестой, Месси, Пике, Пуйолем и другими звездами. Но это та же «Барселона», если мы говорим о клубе.
Мы должны приехать на «Камп Ноу» и показать свои наилучшие качества. Мы можем победить «Барселону».
В сентябре Де Пена продлил контракт с «Динамо».
Источник — FanDay
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