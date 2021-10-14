Контракт расторгнут. Экс-игрок Динамо покинет Бешикташ

Экс-форвард «Динамо» Киев Джермейн Ленс, который сейчас выступает за «Бешикташ», вскоре покинет клуб. Стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Однако покидать Стамбул 33-летнему нидерландцу не придется. Он подпишет контракт с «Карагюмрюком» на правах свободного агента.

Переход Ленса в «Карагюмрюк» мог состояться еще в сентябре на правах аренды. Но тогда сам игрок заблокировал переход из-за того, что «Бешикташ» имел перед ним долг в размере 300 тысяч евро.

В «Карагюмрюке» Ленс также провел на правах аренды вторую половину прошлого сезона. В 2013 – 2015 годах вингер защищал цвета «Динамо» Киев.