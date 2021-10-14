За боснийцем, который забил Украине, охотятся топ-клубы Серии А

Защитник шведского «Мальме» и сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич стал объектом интереса целого ряда итальянских топ-клубов. Среди них – «Интер», «Наполи», «Аталанта» и «Лацио».
При этом «Аталанта» ранее уже предпринимала попытки подписать 22-летнего боснийца, но не смогла договориться с «Мальме» по сумме трансфера.
В нынешнем сезоне на счету Ахмедходжича 1 гол в 28 матчах за «Мальме» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро
Напомним, именно Ахмедходжич забил за сборную Боснии и Герцеговины в ворота Украины в недавнем матче отбора на ЧМ-2022.
Источник — Tuttosport
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