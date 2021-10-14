За боснийцем, который забил Украине, охотятся топ-клубы Серии А

На Анела Ахмедходжича претендует в том числе и «Аталанта»

  • 14.10.2021 15:04
  • 732 просмотра
  • 2 комментария
За боснийцем, который забил Украине, охотятся топ-клубы Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анел Ахмедходжич

Защитник шведского «Мальме» и сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич стал объектом интереса целого ряда итальянских топ-клубов. Среди них – «Интер», «Наполи», «Аталанта» и «Лацио».

При этом «Аталанта» ранее уже предпринимала попытки подписать 22-летнего боснийца, но не смогла договориться с «Мальме» по сумме трансфера.

В нынешнем сезоне на счету Ахмедходжича 1 гол в 28 матчах за «Мальме» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро

Напомним, именно Ахмедходжич забил за сборную Боснии и Герцеговины в ворота Украины в недавнем матче отбора на ЧМ-2022.

Источник — Tuttosport

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 14.10.2021 15:50
    0
    да неплох,разобрался в касание чётко-успевал и сзади и впереди
    Ссылка
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 14.10.2021 15:30
    0
    Кротам нагадування!!! Заберіть талановитого хлопця!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности