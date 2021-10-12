ВИДЕО. Обычная история. Босния сравняла счет. Ахмедходжич не простил

В который раз сборная Украины, открыв счет, потеряла перевес в важном матче

  • 12.10.2021 23:26
  • 2435 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Обычная история. Босния сравняла счет. Ахмедходжич не простил
© Sport.ua

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» проходит матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимает Боснию и Герцеговину.

В который раз сборная Украины, открыв счет, потеряла перевес в важном матче. Команда подсела во втором тайме, и Анел Ахмедходжич не простил хозяев поля за ошибки в обороне.

ГОЛ! 1:1. Анел Ахмедходжич, 77 мин.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Крот
    online
    Крот, 12.10.2021 23:39
    +3
    Ну если свои 100% моменты не забивать, и от 50 минуты стать в защиту о каком ЧМ идёт речь
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    psv970
    psv970, 12.10.2021 23:36
    +3
    бараны самоуверенные, нас возит Босния, через месяц 3:0
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.10.2021 23:45
    0
    Чувак пробив у один дотик... це Булецам і Тимчикам треба 5 разів мяч потрогати перед ударом....
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