ВИДЕО. Обычная история. Босния сравняла счет. Ахмедходжич не простил

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» проходит матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимает Боснию и Герцеговину.

В который раз сборная Украины, открыв счет, потеряла перевес в важном матче. Команда подсела во втором тайме, и Анел Ахмедходжич не простил хозяев поля за ошибки в обороне.

ГОЛ! 1:1. Анел Ахмедходжич, 77 мин.