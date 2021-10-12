ВИДЕО. Обычная история. Босния сравняла счет. Ахмедходжич не простил

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» проходит матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимает Боснию и Герцеговину.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В который раз сборная Украины, открыв счет, потеряла перевес в важном матче. Команда подсела во втором тайме, и Анел Ахмедходжич не простил хозяев поля за ошибки в обороне.
ГОЛ! 1:1. Анел Ахмедходжич, 77 мин.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.