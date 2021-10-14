Обидчица Свитолиной вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Джессику Пегулу остановила Виктория Азаренко

  • 14.10.2021 14:11
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Обидчица Свитолиной вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Джессика Пегула, которая ранее выбила с турнира в Индиан-Уэллсе Элину Свитолину, после этого и сама прекратила борьбу на турнире. Американка в четвертьфинале в двух сетах проиграла Виктории Азаренко. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1/4 финала

Виктория Азаренко (Беларусь, 27) – Джессика Пегула (США, 19) – 6:4, 6:2

В полуфинале Азаренко сыграет с Аленой Остапенко из Латвии.

Источник — Sport.ua

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