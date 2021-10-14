Обидчица Свитолиной вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Джессика Пегула, которая ранее выбила с турнира в Индиан-Уэллсе Элину Свитолину, после этого и сама прекратила борьбу на турнире. Американка в четвертьфинале в двух сетах проиграла Виктории Азаренко. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1/4 финала

Виктория Азаренко (Беларусь, 27) – Джессика Пегула (США, 19) – 6:4, 6:2

В полуфинале Азаренко сыграет с Аленой Остапенко из Латвии.