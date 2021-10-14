Ключевой защитник Реала пропустит матч с Шахтером

Защитник «Реала» Давид Алаба получил травму во время матча за сборную Австрии против Дании (поражение 0:1).
Точные сроки восстановления 29-летнего австрийца не сообщаются. Но предстоящий матч третьего тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (19 октября) Алаба, скорее всего, пропустит.
Алаба перешел в «Реал» летом 2021 года из «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Источник — AS
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