Ключевой защитник Реала пропустит матч с Шахтером

Давид Алаба получил травму в сборной Австрии

  • 14.10.2021 13:51
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Ключевой защитник Реала пропустит матч с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник «Реала» Давид Алаба получил травму во время матча за сборную Австрии против Дании (поражение 0:1).

Точные сроки восстановления 29-летнего австрийца не сообщаются. Но предстоящий матч третьего тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (19 октября) Алаба, скорее всего, пропустит.

Алаба перешел в «Реал» летом 2021 года из «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Источник — AS

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